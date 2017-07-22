Üzüm çekirdeği saçların dökülmesini engelliyor

Yapılan araştırmalara göre, her dört kadından biri saç dökülmesi problemiyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, özellikle kadın tipi saç dökülmesinin çeşitli aşamaların sonucunda gerçekleştiğini söylüyorlar.

Kişisel bakımına ve dış görünümüne özen gösteren kadınlar için bir kabusa dönüşebilecek dökülme problemiyle baş etmek ve henüz dökülme oluşmadan saçları daima sağlıklı tutabilmek, yeni nesil şampuanlarla mümkün kılınıyor.



İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Biota Laboratuvarları Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Türkoğlu, kadınlardaki saç dökülmesi problemini önleme ve gidermede, kişiye özel ürünlerin kullanımının önemine dikkat çekiyor ve kadınların günlük hayatta kullandıkları şampuanı doğru seçerek saç dökülmesi problemine karşı önlem alabileceğini belirtiyor

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Üzüm çekirdekli yeni formülde doğa ve bilim güçlerini birleştiriyor



Paraben içermeyen, yüzde 100 bitkisel aktiflerle formüle edilen ve doğaya dost ürünlerle, kişisel bakımı kadar sağlığını düşünen kadınların tercih ettiği Bioblas, formülüne üzüm çekirdeği ekstresi Prociyanidin’i ekleyerek, günlük kullanıma uygun yeni serisini çıkarttı.



İçeriğindeki phytovitamin ve mineral katkılı bitkisel serumun, Üzüm Çekirdeği Ekstresi Prociyanidinle birleştirilmesiyle elde edilen yeni şampuan formülü hakkında konuşan Prof. Dr. Murat Türkoğlu, “Dünyanın en güçlü antioksidanlarından biri olan üzüm çekirdeğinden gelen Prociyanidin ile güçlendirilen Yeni Bioblas, saçların büyüme evresinde daha uzun süre kalmasını sağlayarak dökülme probleminin azalmasına yardımcı oluyor. Üzüm çekirdeği ekstresi ile yenilenen formül, saç tipine özel hassas ve besleyici bir bakımla saçların güçlü ve parlak olmasını sağlıyor. Bioblas şampuanların içerdiği phytovitamin& mineral katkılı bitkisel serum ve Prociyanidin zayıflamış saç tellerini ve köklerini güçlendirerek dökülmeleri engelliyor. Almanya’nın Dermatest Laboratuvarlarında yapılan etkinlik ve güvenirlik testlerinden mükemmel dereceyle geçen Bioblas’ın Prociyanidin serisi; doğal içeriğiyle kadınların korkusu rüyası saç dökülmesini önleyerek, yumuşak ve parlak saçları da hayal olmaktan çıkarıyor” dedi.