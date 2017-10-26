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Üzümden gelen güzellik ile daha sıkı ve genç bir cilt

Kış aylarının kapıyı çalmasıyla birlikte cilt bakım rutinleri de yavaş yavaş değişmeye başladı. Yazın güneş ışınlarının cilde verdiği hasarları onarmak ve yaşlanmasını durdurmak için üzümün cilt bakımındaki önemini Caudalie Eğitim ve Tanıtım Müdürü Deniz Turan anlattı.

Üzümden gelen güzellik ile daha sıkı ve genç bir cilt

26 Ekim 2017 11:11

Cildin yaşlanmasıyla mücadele eden bir sürü aktif içerik barındıran üzüm, meyvesinde ve çekirdeğinde cildin ihtiyacı olan her şeyi içeriyor. “Üzümdeki asitler, cilt hücrelerini canlandırır, bağ dokularını güçlendirir. Kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur, cilde yumuşaklık ve pürüzsüzlük verir” diyen Caudalie Eğitim ve Tanıtım Müdürü Deniz Turan, “Gıda olarak üzüm aynı zamanda stres, selülit ve dolaşım problemleri ile savaşmaya yardımcı olur” diyerek üzümün cildi nemlendiren ve besleyen özelliklerine dikkat çekti.

Caudalie Eğitim ve Tanıtım Müdürü Deniz Turan, “Fransa’da üzüm bağları olan bir ailenin üzüm ile ilgili araştırmalar yapan Prof. Vercaturen ile tanışması ile başlıyor hikâye. Üzümün en değerli yerleri olan posası ve çekirdeklerinin çöpe atıldığını fark eden profesörün “Bir hazineyi çöpe attığınızın farkında mısınız?” sorusu 1995 yılında Caudalie serüveninin başlangıcı oluyor” diyerek “Üzüm ve asmanın antioksidan gücü ve üzüm çekirdeği polifenolleri ürünlerinin temel içeriğini oluşturmakta. Bu sayede yaşlanma, leke ve kırışıklık karşıtı özelliği güçlü ve etkili olan ürünler sunmaktadır” diye ekledi.

Kırışıklık karşıtı eşsiz etki sunan Resveratrol Lift Serisi’nden bahseden Caudalie Eğitim ve Tanıtım Müdürü Deniz Turan, “Asma yaprağı sapından elde edilen Caudalie’nin patentini aldığı resveratrol, cildin kendi hiyalüronik asit üretimini arttırarak cildi şekillendirir ve sıkılaştırır. Cildin genç görünümünü yeniden kazanmasını sağlar. Cildi sıkılaştırır, dolgunlaştırır ve yüz ovalinin şekillenmesine yardımcı olur” dedi.
 

Etiketler: cilt bakımı, üzüm

 

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