Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Uzun bir aradan sonra yağan kar Uşak’ı beyaza bürüdü

Uzun bir aradan sonra yağan kar Uşak’ı beyaza bürüdü

Uşak’ta dün öğlen saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı trafik akışını olumsuz etkilerken, kent çevresindeki güzellikleri ortaya çıkardı.

Uzun bir aradan sonra yağan kar Uşakı beyaza bürüdü

29 Aralık 2016 06:46

Uşak’a uzun bir aradan sonra yağan kar, kenti beyaz örtüye bürüdü. İl genelinde okulların tatil edilmesiyle çocuklar gece yarılarına kadar yağan karın keyfini çıkardı. Yoğun yağan kar, Huzur Park’tan Karaağaç Mahalle Konağına, ana yollardan Şehit Mehmet Çetin kavşağına kadar kentin dört bir yanında eşsiz manzaralar oluşturdu.

Öte yandan belediye ekipleri ve karayolları görevlileri ana arterler ve kent içi yollarda sürekli yol tuzlaması ve kar kürümesi yapmasına rağmen karın yoğun yağması nedeniyle yollarda trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. İl genelinde birçok köy yolu ulaşım kapanmış durumda. Ekipler 24 saat esasına göre yol açma ve karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak ve çevresinde kar yağışının Cuma gününe kadar yer yer etkili olmak üzere devam edeceği yetkililer tarafından belirtilirken, trafiğe çıkacak sürücülerin dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundular.

Etiketler: uşak kar, uşak kar yağışı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç