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Uzungöl sessizliğe büründü

Türkiye’nin ve Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl, bu günlerde adeta sessizliğe büründü.

Uzungöl sessizliğe büründü

21 Ekim 2016 09:57

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Uzungöl, Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte sessizliğe büründü. Uzungöl’e gelen turist sayısında ciddi ölçüde azalma yaşanırken, bölge esnafı yine de memnun olduklarını söylediler.

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Zeki Soylu, Uzungöl’ün 4 mevsimde hareketliliği yaşaması için mutlaka teleferik projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, Uzungöl için teleferiğin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Soylu, 15 Temmuz sürecinden sonra Türkiye’de turizmden en az etkilenen yer olduklarını ifade ederek “Bu süreden sonra Türkiye’de Uzungöl en az etkilenen yer oldu. Hatta beklentilerimizin üzerinde geçtiğini söyleyebiliriz. Yalnız günü birliklerden biraz düşüş yaşandı. Sezonun esnaf açısından da memnun geçtiğini söyleyebiliriz. Uzungöl’ün en büyük sorunu ise imardır. Dolayısıyla imar sorununun çözülmesiyle Uzungöl’de sıkıntılarının daha da azalacağını düşünüyoruz. Bizim için teleferik projesi olmazsa olmazımızdır. Çünkü bölgede dört mevsim turizmi yaşatmamız için teleferik projesinin bir an önce hayata geçmesi lazım. Bununla ilgili müjdeler verildi ancak bir türlü yapım aşamasına gelinmedi. Bu bizim hayal ettiğimiz bir proje” şeklinde konuştu.

"Teleferik ruhsat aşamasında"
Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Yardımcısı Ahmet Aygün de, sezonun güzel geçtiğini dile getirerek, “Türkiye’nin yaşadığı süreçlerden etkilenmedik. Esnaf açısından memnun edici olduğunu söyleyebiliriz. Ancak ufak tefek sorunlarımız yaşandı. Başta çöp ve trafik olmak üzere, Arap turistler açısından ise memnuniyet verici olduğunu söyleyebiliriz. Bu süreçten sonra biz düşeceğini zannettik ancak geçen seneye eş değer olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.
Uzungöl’ün kanayan yarası olan teleferik konusunda Aygün, “Şuanda ruhsat aşamasında. Belediye ile görüşmeler devam ediyor. Hukuki süreçle ile ilgili sıkıntı olmaz bu kış çalışmalara başlanılabilir. Teleferik projesinin kış turizmi için çok etkili olacağını düşünüyoruz. Eğer bu proje hayata geçerse Uzungöl her mevsim insanların geleceği yer olacak” ifadelerini kullandı.

Bekir Koca - Ozan Köse
 


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