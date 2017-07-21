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Uzungöl'de ATV kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl mahallesinde ATV'nin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişide yaralandı.

Uzungölde ATV kazası: 1 ölü, 1 yaralı

21 Temmuz 2017 18:09

Olay, turizm merkezi Çaykara İlçesi Uzungöl’de bugün öğleden sonra meydana geldi. Uzungöl’de arazi aracı ATV kiralayan karı-koca Arap turist çift, Şekersu yaylası yolunda çevreyi gezdikleri sıra merkeze dönüşe geçtikleri esnada bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alan içerisinde yaklaşık 50 metre yuvarlandı. Olayı fark eden vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Kazada yaralanan Sahharı Amnah Hussaına (36) jandarma ve vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden alınarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Alhazmı Said Hussana (44) isimli turist ise, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesi ile AFAD ve jandarmanın yarım saatlik çalışma sonucunda bulunduğu yerden indirilerek otopsi için hastane morguna gönderildi. 

Etiketler: Çaykara, trabzon


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