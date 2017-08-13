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Uzungöl'de heyelan ucuz atlatıldı

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl mahallesinde heyelan yaşandı.

Uzungölde heyelan ucuz atlatıldı

13 Ağustos 2017 09:06

Doğu Karadeniz’in ve Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Uzungöl’de yaşanan heyelan ucuz atlatıldı. Turist ve araçların yoğun olduğu bir anda meydana gelen heyelanda bir kamyonet ile birkaç turist toprak yığınlarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Heyelandan dolayı yol kenarında bulunanlar sağa sola kaçışırken, yol uzun süre trafiğe kapandı. Yapılan çalışmaların ardın yol 2 saat sonra trafiğe açıldı.

İşletme sahibi Fatih Akyüz, kışın da aynı bölgede heyelanın meydana geldiğini ifade ederek, “O zaman aracımda maddi hasar meydana geldi. Önceki gün yaşanan olayda çok şükür kimseye bir şey olmadı. Daha önceden o bölgede patlatma yaptılar ama kaya düşmedi sonra yolu açtılar. Çalışmaya bir gün sonra devam edilecekti kaya parçaları yarım saat sonra kendiliğinden koptu geldi” dedi.

Öte yandan aynı yerde Şubat 2017 tarihinde de heyelan meydana gelmişti. 


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