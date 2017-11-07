Uzunköprü'de uyuşturucu baronu olarak tanınan şahıs yakalandı

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alkollü bir mekana yapılan operasyonda, uzun zamandır takip edilen ve uyuşturucu baronu olduğu ileri sürülen 1 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şahsın üzerinde yapılan aramalar da 254 gram Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan ve Uzunköprü de İ.H. (34), sorgusunun ardından devlet hastanesinde yapılan sağlık kontrolünden sonra mahkemeye sevk edildi. Uzunköprü adliyesine sevk edilen İ.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.