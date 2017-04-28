Diğer
Kategoriler

V for Vendetta maskeli soyguncular kamerada

Sultangazi'de V for Vendetta maskeli ve silahlı soyguncular bir fatura merkezi ile bir marketi soydu. Şahısların gerçekleştirdikleri soygun anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

V for Vendetta maskeli soyguncular kamerada

28 Nisan 2017 11:03
V for Vendetta maskeli soyguncular kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de geçtiğimiz ay bir markete giren V for Vendetta maskeli soyguncular ellerinde silahlarla kasiyeri etkisiz hale getirdi. Daha sonra müşterilere de silahlarını doğrultan soyguncular kasadan yaklaşık 2 bin 500 TL'yi alarak kayıplara karıştı. Aynı soygunculur 8 Nisan günü bu kez maskeli ve silahlı olarak bir fatura merkezine geldi. Soyguncular veznedeki şahsa silah doğrultarak 3 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde markete gelen maskeli soyguncular kasa görevlisine silah doğrultuyor. Bu sırada müşterilere de silah doğrultan soyguncular paraları alıyor. Müşterilerin yaşadığı panik ise güvenlik kameralarına yansıyor. Bir başka görüntüde ise yine maskeli silahlı soyguncular fatura merkezinde gelip vezne görevlisine silah doğrultuyor. Ardından soyguncular paraları alıp kaçıyor. Polis her yerde V for Vendetta maskeli soyguncuları arıyor.

Doğan Can Cesur 

 

Etiketler: sultangazi, V for Vendetta


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!