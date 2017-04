V for Vendetta maskeli soyguncular kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de geçtiğimiz ay bir markete giren V for Vendetta maskeli soyguncular ellerinde silahlarla kasiyeri etkisiz hale getirdi. Daha sonra müşterilere de silahlarını doğrultan soyguncular kasadan yaklaşık 2 bin 500 TL'yi alarak kayıplara karıştı. Aynı soygunculur 8 Nisan günü bu kez maskeli ve silahlı olarak bir fatura merkezine geldi. Soyguncular veznedeki şahsa silah doğrultarak 3 bin TL'yi alıp kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde markete gelen maskeli soyguncular kasa görevlisine silah doğrultuyor. Bu sırada müşterilere de silah doğrultan soyguncular paraları alıyor. Müşterilerin yaşadığı panik ise güvenlik kameralarına yansıyor. Bir başka görüntüde ise yine maskeli silahlı soyguncular fatura merkezinde gelip vezne görevlisine silah doğrultuyor. Ardından soyguncular paraları alıp kaçıyor. Polis her yerde V for Vendetta maskeli soyguncuları arıyor.

Doğan Can Cesur