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Vadide kaybolan 23 kişilik yürüyüş grubu AFAD ekiplerince bulundu

Sakarya’nın Sapanca ilçesi Çatalkaya Vadisi’nde kaybolan 23 kişilik yürüyüş grubu AFAD ekiplerince bulundu.

Vadide kaybolan 23 kişilik yürüyüş grubu AFAD ekiplerince bulundu

13 Ağustos 2017 21:40

Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine polis ekipleri tarafından gelen bilgiler doğrultusunda Sapanca İlçesi Çatalkaya Vadisi’nde dağ yürüyüşü yapmak için İstanbul’dan gelen 23 kişilik bir grubun kayıp olduğu bildirildi.

Kayıp şahısların bulunması için çalışma başlatan Sakarya AFAD ekipleri 7 personel ve 2 araç ile olay yerine intikal etti. AFAD ekipleri, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen arama tarama çalışmaları sonucunda kayıp gruba ulaşılarak, gruptaki kişilerin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edildi. 

Burak Can Tokyürek
 

Etiketler: sakarya, vadi


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