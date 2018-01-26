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Vagner Love Beşiktaş’ta

Beşiktaş, Alanyaspor’un golcü futbolcusu Vagner Love ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Vagner Love Beşiktaşta

26 Ocak 2018 14:15

Beşiktaş, Cenk Tosun’un Everton’a satılmasının ardından forvet sorununu Vagner Love ile çözdü. Kartal, Alanyaspor’un başarılı golcüsü ve geçmiş dönemde de bir çok kulübün radarında olan Vagner Love ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Alınan bilgilere göre Alanyaspor’a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Mitrovic, Club Brugge yolunda

Beşiktaş’ın genç defans oyuncusu Mitrovic’in ise Club Brugge’e kiralanması gündemde. Brugge yetkililerinin, Mitrovic’in sezon sonuna kadar takımlarında kiralık oynaması konusunda görüşmelere başladığı ve anlaşma aşamasında olduğu kaydedildi.

Larin sorunu çözülüyor

Orlando City’de gösterdiği performansla dikkatleri çeken Cyle Larin, 10 günden beri siyah-beyazlılar ile antrenmanlara çıkıyordu. Orlando yetkilileriyle olan bonservis probleminin büyük kısmını çözen Beşiktaş’lı yetkililer, önümüzdeki günlerde bu transferi resmi olarak açıklayacak. 

 

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