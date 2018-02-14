Vagner Love: 'Gol atmak benim işim'



Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Vagner Love, Vodafone Park’ta bulunan Kartal Yuvası’nda imza gününe katıldı. Organizasyon öncesi kendisine gösterilen sevgi gösterilerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Love, "Bu karşılamada sizi burada görmek çok güzel. Geldiğimden beri gösterilen bu sevgi çok özel. Bu ilgiyi, bu sevgiyi saha içerisinde en iyi oyunuma cevaplamak istiyorum. Bugün bütün çiftlere güzel bir sevgililer günü diliyorum. Ben iyi geçiriyorum sevgililer günümü" açıklamasında bulundu.

“Maç maç hazırlanıyoruz”

Ligde her zaman maç maç hazırlandıklarını dile getiren Love, "İlk başta Konya maçımız var. Maç maç düşünmemiz lazım. Cuma günü çok zor bir maç oynayacağız. Şu an Bayern ve Fenerbahçe karşılaşmasını düşünmüyoruz. Bütün hazırlığımızı bu maç için yapıyoruz. Bayern Münih mücadelesini Konyaspor maçından sonra düşünmeye başlayacağız" diye konuştu.

“Rekabetin sonunda kazanan Beşiktaş”

Takımdaki diğer forvet oyuncularıyla birlikte girdikleri rekabetin sonunda kazananın Beşiktaş olacağını ifade eden sözlerine ekleyen tecrübeli futbolcu, "Alvaro Negredo ile aramızda kesinlikle bir rekabet yok. Eğer bir rekabet olursa da Beşiktaş'ın yararına bir rekabet olacaktır. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya, gol atmaya çalışacak. Takımımıza yardımcı olmak, bireysel olarak kendimize yardımcı olmak demek aslında. Ben de oynasam, Negredo da oynasa, Larin de oynasa gol atmasını diliyorum. İyi bir rekabet olacak. Ama sonunda kazanan Beşiktaş olacak" şeklinde konuştu.

“Quaresma büyük futbolcu”

Quaresma’nın büyük bir futbolcu olduğuna dikkat çeken Brezilyalı yıldız, “Beni burada en iyi karşılayan oyunculardan birisi kendisi. En başta geliyor. Saha dışında birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Aynı dili konuşuyoruz. Muhakkak saha dışı ilişkilerimizi saha içerisinde de birbirimize alışmamıza yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Ufak farklar ligin iyi olduğunu gösteriyor”

Spor Toto Süper Lig'de yaşanan rekabetin ligin kalitesini ortaya çıkardığına dikkat çeken Love, “Büyük takımlar birbirleriyle mücadele ediyor. Diğer takımlar da aynı şekilde kendilerini çok iyi gösteriyorlar. Son haftaya kadar bu rekabetin devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

“Gol atmak benim işim”

En iyi yaptığı işin gol atmak olduğunu söyleyen Vagner Love, şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlarıma yardım etmek için benim gol atmam gerekiyor. Bugüne kadar oynadığım takımlarda hiç gol hedefi koymadım. Gol attığım sürece takımıma ve arkadaşlarıma maç kazanmakta yardımcı olurum.”

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

