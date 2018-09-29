Vagner Love: 'Umarım bundan sonraki maçlarda da şans gelir'

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların başarılı forveti Vagner Love, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uzun bir aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktığı hatırlatılan Love, “Hazır olduğumu düşünüyorum. Bunun için çalışıyordum. Sahada olmak ve futbolun tadını çıkarmak için. Benim yapabildiğim en iyi iş futbol. Bugün gol attım ve galip geldik” şeklinde konuştu.

“Quaresma çok iyi orta açan bir futbolcu”

Golden önce Querasma ile iyi bir pas alışverişi gerçekleştirdiklerini ve Portekizli futbolcunun çok iyi orta yaptığını belirten Vagner Love, “Ricardo Quaresma ile golden önce paslaştık. Vurdum, kaleciden döndü. Yere düşerken bir kez daha vurdum. Yere çarptı ve top ağlara gitti. Gol attığım için mutluyum. Quaresma çok iyi orta açan bir futbolcu. Antrenmanlarda beraber çalıştığımız için devamlı konuşuyorduk. Pozisyon olduğunda yerden oynamasını, ön direğe hareket edeceğimi söylüyordum. Güzel bir pas verdi. Ben de attım” ifadelerini kullandı.

“Umarım bundan sonra da şans gelir”

Şanssız bir sakatlık yaşadığını ancak buna rağmen çalışmaktan vazgeçmediğini vurgulayan Brezilyalı oyuncu, “Geçen sezon devre arasında geldim. Takımda iyi santrforlar vardı. Bir sakatlık yaşadım. Tabii ki insanlar sakatlıkla ilgili hiçbir şey duymak istemez. Sahaya çıktığımız zaman bizden yaptığımız işi en iyi seviyede yapmamızı istiyorlar. Önceki oynadığım kulüplerde de iyi dönemler geçirdim. Ama dediğim gibi bir sakatlık oldu. Yine en iyi forvetlerin arsında çalışmaya devam ettim. Şans gelmesini bekledim. Bugün de nihayet şans geldi. Ben çalışmaya devam edeceğim. Umarım bundan sonraki maçlarda da şans gelir, forma giyerim ve gollerime devam ederim” diyerek sözlerini noktaladı.

Uygar Aydın

