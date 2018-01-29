Vagner Love’a ‘Come To Beşiktaş’ videosu

Beşiktaş’ın transfer çalışmaları için görüşmeye başladığı Vagner Love’a bir video hazırladı. Bir çok aşk filminin afişinin yer aldığı videoda, ‘Aşk sadece filmlerde olur derler’ ve ‘Bizse Come To Beşiktaş diyoruz’ sözleri paylaşıldı.