Vagner Love’a ‘Come To Beşiktaş’ videosu

Beşiktaş’ın transfer çalışmaları için görüşmeye başladığı Vagner Love’a bir video hazırladı. Bir çok aşk filminin afişinin yer aldığı videoda, ‘Aşk sadece filmlerde olur derler’ ve ‘Bizse Come To Beşiktaş diyoruz’ sözleri paylaşıldı.
Beşiktaş’ın transfer çalışmaları için görüşmeye başladığı Vagner Love’a bir video hazırladı. Bir çok aşk filminin afişinin yer aldığı videoda, ‘Aşk sadece filmlerde olur derler’ ve ‘Bizse Come To Beşiktaş diyoruz’ sözleri paylaşıldı.
Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Vagner Love'ın transferi konusunda oyuncunun kendisi ve kulübü Aytemiz Alanyaspor ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma…