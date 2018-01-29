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Vagner Love’a ‘Come To Beşiktaş’ videosu

Beşiktaş, Alanyaspor ile görüşmelere başladığı Vagner Love transferi için bir video yayınladı.

Vagner Lovea Come To Beşiktaş videosu

29 Ocak 2018 16:15
Vagner Love’a ‘Come To Beşiktaş’ videosu - Tıkla İzle

Beşiktaş’ın transfer çalışmaları için görüşmeye başladığı Vagner Love’a bir video hazırladı. Bir çok aşk filminin afişinin yer aldığı videoda, ‘Aşk sadece filmlerde olur derler’ ve ‘Bizse Come To Beşiktaş diyoruz’ sözleri paylaşıldı. 

 

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