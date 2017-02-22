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Vagon üzerinde öz çekim merakı Berkan'ın sonu oldu

Adana’da sinema izledikten sonra eve giderken vagonun üzerin akıma kapılarak hayatını kaybeden çocuğun selfie (özçekim) yaparken hayatını kaybettiği öğrenildi.

Vagon üzerinde öz çekim merakı Berkanın sonu oldu

22 Şubat 2017 13:40

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Berkan Er (16), 4 arkadaşıyla birlikte saat 17.00’da sinemaya film izlemeye gitti.

Arkadaşlar film bittikten sonra yaya olarak evlerine gitmek üzere yola çıktı. 5 arkadaş evlerine daha çabuk gitmek yolu kısaltarak tren istasyonundan geçmeyi tercih etti. Bu sırada 16 yaşındaki Berkan Er, istasyon’da bulunan vagonlardan birinin üstüne çıktı.

Vagon’un üstüne çıkan Berkay Er, burada cep telefonu ile öz çekim yapamaya başladı. Er, bu sırada hızlı trenlerin gitmesi için tasarlanan, elektrik kablolarına temas etti. Kablolara temas eden Berkan Er, akıma kapılarak elektrik çarptı ve vagondan aşağı düştü. İstasyon görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı çalışmada, Berkan E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme çalışmaları başlattı. Bu sırada yanında bulunan arkadaşları da ifadelerine başvurulmak için polis merkezine götürüldü. Berkan Er’in arkadaşları, Er’in öz çekim yapmak için vagona çıktığını, fotoğraf çekerden de akıma kapılıp yere düştüğünü söylediği öğrenildi.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya 

Etiketler: adana, Berkan Er, selfie


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