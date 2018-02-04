Diğer
Kategoriler

Vagonun üzerinde selfie çekmek isterken elektrik akımına kapıldılar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde öz çekim yapmak için tren istasyonundaki bir vagonun üzerine çıkan 2 kişi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Vagonun üzerinde selfie çekmek isterken elektrik akımına kapıldılar

04 Şubat 2018 16:29

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Tren İstasyonu’nda bir vagonun üzerine çıkan Suriye uyruklu Rasim Bellani (16) ve Vahil İlhulu (14) cep telefonları ile öz çekim yapmak istedi. İki çocuk, bu sırada elektrik akımına kapılarak yere düştü. İstasyondaki görevliler çocukların yardımlarına koştu. 30 bin voltluk elektrik akımına kapılan çocuklar için sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Durumlarının ağır olduğu öğrenilen iki çocuğun tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

Mustafa Mert
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç