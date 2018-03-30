Vahap Osmanoğlu, kantinlerde uygun olmayan ürünler satılıyor iddialarına cevap verdi

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası ve Federasyon Başkanı Vahap Osmanoğlu, bazı basın kuruluşlarının kantinlerde uygun olmayan ürünler satılıyor iddialarına cevap verdi. Uygun olmayan ürünlerin satılmadığını dile getiren Osmanoğlu, kantinlerin denetlendiğinin altını çizdi. Dışarıdan içeriye getirilen ürünlere dikkat çeken Osmanoğlu, kantinlerde satılan ürünlerden dolayı herhangi bir zehirlenme vakasını olmadığı söyledi. Ayrıca, velilerin evde hazırladığı beslenme çantalarının bakteri ürettiği bu nedenle de zehir saçtığına vurgu yaptı.

''Kantinlerde gazlı içecekler, kola, patates kızartması gibi ürünler satılmıyor''

"Son dönemlerde bazı yayın kuruluşlarında kantinlerde uygun olmayan ürünlerin satıldığı iddia ediliyor" diyen Vahap Osmanoğlu, ''Kantinci arkadaşlarımız bu konuda mağdur edilmiştir. Kantinler, sanki hijyenik değil, pis. Gıda üretimine uygun yerler değil diye imaj oluşturuluyor. Bazı basın kuruluşlarında iddia edildiği gibi değil, kantinlerde gazlı içecekler, kola, patates kızartması gibi ürünler satılmıyor. 2008'den beri yapmıyoruz ve üretmiyoruz. Bu konuda bilgi kirliliği var. Kantinlerde satışa uygun ürünleri zaten bakanlık belirtmiş durumda. Biz, bu doğrultuda hareket ediyoruz. Bu konuda denetimle ilgili tek yetkili kurum Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıdır. Kantinleri biz, okul aile birlikleri, okul müdürleri, il sağlık müdürlükleri hatta belediyeler de denetliyor. 17 yıldır şimdiye kadar herhangi bir olumsuz vaka yaşanmadı. Bakanlığın yaptığı çalışma ve elimize geçen veriye göre 11 bin 840 kantin denetleniyor, gıda ile ilgili herhangi ceza söz konusu değil. Sadece 43 kantinci arkadaşta evrak eksikliğinden dolayı uyarı cezası verilmiştir'' açıklamasında bulundu.

''Şuan Türk kültürü uygun ve kendi mutfağımızla ilgili ürünler üretiyoruz''

Sağlıklı ürünlerin satılmasıyla ilgili konuşan Osmanoğlu, ''Şuan Türk kültürü uygun ve kendi mutfağımızla ilgili ürünler üretiyoruz. Bunların içerisinde sulu yemekler, Adana ve Urfa Kebabı, mantı ve her gün sıcak çorbayı okullarda üretiyoruz. O yüzden kantinleri sağlıklı bir alan olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Bakanlığın göndermiş olduğu genelgeye göre, 200 kalorinin altında ambalajlı ürünü satabiliyorsunuz. Bilgi kirliliğinden dolayı sanki kantinlerde asitli içecekler, cipsler gibi gıdaların satıldığı gündeme geliyor. Bu durum kantinci camiasını yıpratıyor, ayrıca kantincilere kötü imaj verilmeye çalışılıyor. Bu mesleğin mimarı Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Aile Birliği Yönetmeliği ilan edildi. Aile Birliği Yönetmeliğine uygun kantinler modern hale geldi'' ifadelerini kullandı.

''Kendi çocuklarımıza yedirmediğimiz ürünleri, başkasının çocuğuna da yedirmeyiz''

Kantincilerde bayan işletmecinin çokluğuna dikkat çeken Osmanoğlu, ''Sadece İstanbul'da 800'e yakın bayan işletmeci var. Anne kelimesi çok önemli. Çünkü evde ürettiklerinin aynısını kantinde üretmeye başladılar. Sağlıklı ürünler üretip çocuklarımıza sunuyorlar. Bu konuda çok başarı elde ettik. Bununla ilgili fiziki mekanlarımız uygun değil ama bakanlık bununla ilgili bir çalışma yaparsa ve fiziki mekanları modern hale getirirsek kantinlerimiz lüks kafeterya ve restauranttan daha güzel olacak. Kantinlerin bazı basın kuruluşlarındaki anlatıldığı gibi değil, bir anne mutfağı gibidir. Biz bir anne ve bir babayız. Kendi çocuklarımıza yedirmediğimiz ürünleri, başkasının çocuğuna da yedirmeyiz. Zaman zaman bu tür olaylar yaşanır ama bunlar tamamen asılsızdır. 17 yıldır başkanlık yapıyorum, bu zaman içinde herhangi kantinde zehirlenme vakası yaşanmadı. Okula dışarıdan gelen ürünlerde zehirlenme olmuştur. Bunun faturası bize kesiliyor ama tahliller yapıldıktan sonra ürünün nereden alındığı ortaya çıkıyor. Dışarıdan içeriye uygun ürünleri girmediği aşikardır. Sadece kantinlerin değil, okul etrafındaki işletmelerin gözetim altına alınması gerekir. Kantinler sürekli denetim altında. Satılan her ürünün numunesi 72 saat kontrol altındadır'' şeklinde konuştu.

''Beslenme çantaları zehir saçıyor''

Beslenme çantalarına vurgu yapan Osmanoğlu, ''Beslenme çantaları zehir saçıyor. Bu konuya dikkatin çekilmesini istiyoruz. Veli, beslenme çantası sabah saat 5'te ya da akşam saatlerinde hazırlıyor ve bir kenara koyuyor. Beslenme saatine kadar o ürünler, besleme çantasında bakteri üretiyor. Kimse bunun farkında değil. Aslında en zararlı durumlardan bir tanesi beslenme çantaları. Bunu defalarca dile getirdik. Bazı okullarımız başladı; anında üretim ve anında tüketim. Beslenme çantasını hazırlıyoruz, sınıflara götürüp çocuklarımızın faydalanmasını sağlıyoruz. Ama dışarıdan gelen beslenme çantalarına bakarsanız; bakanlığın uygun görmediği bütün ürünler o çantanın içinde. Velileri bilinçlendirmek lazım. Sadece kantinlerle başarı elde edemezsiniz. Genel bir seferberlik ilan edilmesi gerekir ki bu başarı elde edilsin'' diye konuştu.

Adem Gürer - İsmail Çoşkun