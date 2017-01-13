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Vahdet Erdoğan: Referandumda, sosyal medya değil gerçek bilgi etkili olacak

Başkanlık sistemine geçişi sağlayacak anayasa değişikliği görüşmeleri TBMM’de devam ederken referanduma yönelik kamuoyu araştırmaları ve tahminlerde yapılmaya başlandı.

Vahdet Erdoğan: Referandumda, sosyal medya değil gerçek bilgi etkili olacak

13 Ocak 2017 17:35

Araştırmacı yazar Vahdet Erdoğan, önceki seçimlerde çok etkili olan sosyal medyanın referandumda etkisinin azalacağını iddia ederek vatandaşın bu defa gerçek bilgi ve doğru haberlerle hareket edeceğini söyledi. Erdoğan, “Önceki seçimlerde Facebook ve Twitter başta olmak üzere sosyal medya, seçim kampanyalarında ve sandık sonuçlarında çok etkili oldu. Ancak, anayasa değişikliği referanduma giderse, bu defa sosyal medyanın etkisi, önceki seçimler kadar etkili olmayacak. Bunun birkaç nedeni var. Birinci neden, sosyal medyada son bir yıldır sahte ve troll hesaplar ciddi şekilde azaldı. İkinci neden; insanların, sosyal medya yalanlarına karşı farkındalığı ve bilinci arttı. Üçüncü neden ise Whatshapp gruplarının etkisi artıyor. Gruplar daha tartışmacı ve müzakereci ortamlar sunuyor.” diye konuştu. 

Vahdet Erdoğan, seçmenin karar verme sürecinde bu defa gerçek bilgi ve haberlerle hareket edeceğini savunarak şu ifadeleri kullandı: “Başkanlık sistemi, yıllardır ülke gündeminde. Başkanlık sisteminin, rutin bir siyasi tercih konusu olmadığının herkes farkında… Bundan dolayı, oy kullanacaklar özellikle son bir yıldır, konuyla ilgili tüm detayları yakından takip ediyor, tartışmaları izliyor, araştırıyor, soruyor. Partili üyeler bile, kendi partisinin söylediğine takip etmekle yetinmiyor, rakip siyasi temsilcileri de dinliyor. İşin aslını öğrenmeye çalışıyor. Bundan dolayı, spekülasyonlara ve abartılı haberlere ilgisiz kalmasa da haberin gereğini, bilginin doğrusunu merak ediyor, bunların peşine düşüyor.”

MEDYA VE SİYASETÇİ DOĞRU BİLGİ İLE SEÇMENE ULAŞMALI

Anayasa değişikliği referandumunun medyanın kendi itibarını yükseltmesi için de fırsat olduğunu ifade eden Vahdet Erdoğan konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle tamamladı: “Her seçim dönemi, medya yoğun eleştiri alır. Seçmenin, bu defa her zamankinden daha çok doğru bilginin peşinde olması medyaya da güvenilirlik kazanması için büyük bir imkân sunuyor. Anayasa değişikliği referandumun medyanın kendi itibarını yükseltmesi için de fırsat olacak. Sadece medya değil siyasetçi de bu defa dikkat etmeli, hiçbir seçmeni ayır etmeden, hem kendi tarafında olan hem de muhalif tarafta olan seçmene doğru bilgi ile ulaşmalıdır.”
 

Etiketler: referandum, sosyal medya, vahdet erdoğan


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