Alınan bilgiye göre, Ali K. (21), Çavdarhisar ilçesindeki bir yurtta kalan akrabası A.Ş.’yi (17) kaçırarak Kızık köyünde oturan babaannesinin evine götürdü. Durumu fark eden yurt yetkililerinin ihbarı üzerine güvenlik güçleri, olay yerine gitti. Jandarmanın geldiği sıralarda evden silah sesleri duyuldu. İçeri giren ekipler, iki gencin cesediyle karşılaştı. Ali K.’nin av tüfeğiyle ilk önce A.Ş.’yi öldürdüğü, ardından da intihar ettiği belirlendi. Ali K. ve A.Ş.’nin cesetleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ali K.’nin eniştesi Yılmaz Topuz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, jandarmanın ihbar üzerine eve geldiğini belirterek, "İfadelerine başvurmak istemiş. O sırada Ali, ’üzerimizi giyinip çıkalım’ deyip eve girmiş. Sonra silah sesleri duyulmuş. Ali, önce kızı vurmuş sonra da kendini" dedi.