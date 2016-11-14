Diğer
Kategoriler

Vahşet: 17 yaşındaki kızı öldürüp...

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Kızık köyünde 21 yaşında bir kişi, kaçırdığı 17 yaşındaki kızı evde av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

Vahşet: 17 yaşındaki kızı öldürüp...

14 Kasım 2016 18:44
Vahşet: 17 yaşındaki kızı öldürüp... - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Ali K. (21), Çavdarhisar ilçesindeki bir yurtta kalan akrabası A.Ş.’yi (17) kaçırarak Kızık köyünde oturan babaannesinin evine götürdü. Durumu fark eden yurt yetkililerinin ihbarı üzerine güvenlik güçleri, olay yerine gitti. Jandarmanın geldiği sıralarda evden silah sesleri duyuldu. İçeri giren ekipler, iki gencin cesediyle karşılaştı. Ali K.’nin av tüfeğiyle ilk önce A.Ş.’yi öldürdüğü, ardından da intihar ettiği belirlendi. Ali K. ve A.Ş.’nin cesetleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ali K.’nin eniştesi Yılmaz Topuz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, jandarmanın ihbar üzerine eve geldiğini belirterek, "İfadelerine başvurmak istemiş. O sırada Ali, ’üzerimizi giyinip çıkalım’ deyip eve girmiş. Sonra silah sesleri duyulmuş. Ali, önce kızı vurmuş sonra da kendini" dedi.

Etiketler: 17 yaşındaki kız, Kütahya, vahşet


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!