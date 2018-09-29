Vahşet! 4 yaşındaki çocuğunu döverek öldürdü



Alınan bilgiye göre, Tambov bölgesinde yaşanan olayda bir baba, yemek yedikten sonra yere dökülen kırıntıları temizlemesini istediği 4 yaşındaki kızının talebini yerine getirmemesi üzerine kızı dövmeye başladı. Elinde bulunan küçük su şişesiyle kızının kafasına defalarca vuran cani baba, bir süre sonra dövmeyi bıraktı ve anne yaşanan gerginlikten sonra kızını yatağına yatırdı. Sabah olduğunda ise küçük kızın yatağında ölü olarak bulunduğu kaydedildi. Yaşanan olay sonrası polis anne ve babayı gözaltına aldı.

Yapılan incelemelerde babanın kız çocuğunun kafasına küçük su şişesiyle defalarca vurduğu, çocuğun kafasında şişlik meydana geldiği, darbelerden dolayı beyinde hasar oluşarak kanama geçirdiği, buna bağlı olarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Suçunu itiraf eden baba polis tarafından ilk sorgusu yapıldıktan sonra cezaevine gönderildi. Savcı talimatıyla babaya evde yaptırılan keşifte de kız çocuğunu temsil eden bir oyuncak bebek kullanıldı.

29 yaşındaki Cani babanın 18 yıl hapsi istenirken adamın daha önce uyuşturucu temini ve satma suçundan ceza aldığı öğrenildi.