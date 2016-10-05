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Vahşet! Köpeği sopayla döverek öldürdü

Savunmasız bir köpeğin genç bir erkek tarafından sopayla vurularak öldürülmesinin görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Vahşet! Köpeği sopayla döverek öldürdü

05 Ekim 2016 12:15
Vahşet! Köpeği sopayla döverek öldürdü - Tıkla İzle

Amatör kamera tarafından kayda alınan ve nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde genç bir erkek, önünde savunmasızca yatan köpeğe birden elindeki sopayla vurmaya başlıyor. Köpeğin boğazından bağladığı ipi de elinde tutan genç, köpeğin kaçmasına fırsat vermeden defalarca hayvanın kafasına vuruyor. Acı içerisinde kıvranan köpeği sopayla döverek öldüren genç ve yanında bulunan arkadaşları kahkahalar atarak videoyu sonlandırıyor. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterirken, sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istediler.

Murat Uçkaç

Etiketler: köpek öldürme, sopayla köpek öldürme


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