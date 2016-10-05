Amatör kamera tarafından kayda alınan ve nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde genç bir erkek, önünde savunmasızca yatan köpeğe birden elindeki sopayla vurmaya başlıyor. Köpeğin boğazından bağladığı ipi de elinde tutan genç, köpeğin kaçmasına fırsat vermeden defalarca hayvanın kafasına vuruyor. Acı içerisinde kıvranan köpeği sopayla döverek öldüren genç ve yanında bulunan arkadaşları kahkahalar atarak videoyu sonlandırıyor. Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterirken, sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istediler.

Murat Uçkaç