Vahşete 2 tutuklama!

Esenyurt'ta yaşayan Caize Erol, eşi Mikail Erol'a (48) yaklaşık 5 gündür ulaşamadığını belirterek polise başvurmuş, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Erol'un cep telefonunun baz kayıtlarını incelemeye almıştı. Yapılan çalışmaların ardından gözaltına alınan Yasin Ö., cinayeti Rıdvan A.'nın işlediğini söylemişti. Rıdvan A., Gökhan G. ve Necmi E.'yi gözaltına alan polis cinayeti çözmüştü. Olayda Rıdvan A.'nın Kırgızistan uyruklu eşine oturma izni alması için Mikail Erol'a 2 bin lira para verdiği, Erol ile oturma iznini çıkartmadığı için telefonda küfürleştiği belirlenmişti. Yaşanan tartışma sonrasında Rıdvan A.'nın ofisine çağırdığı Erol'u 5 yerinden bıçaklayarak öldürüp, arkadaşlarıyla Tekirdağ'da ormanlık alana gömdüğü ortaya çıkmıştı. Olayın aydınlatılmasıyla birlikte emniyetteki işlemleri tamamlanan Rıdvan A., Gökhan G., Necmi E. ve Yasin Ö. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Rıdvan A. ve Necmi E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Gökhan G. ve Yasin Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

