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Vahşi cinayete ilişkin Valilikten açıklama geldi

Vahşi cinayete ilişkin Valilikten açıklama geldi
Vahşi cinayete ilişkin Valilikten açıklama geldi

İstanbul Bahçelievler’de 15 yaşındaki çocuğun pompalı tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin İstanbul Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı.

Bahçelievler'de dün saat 14.00 sıralarında 15 yaşındaki Mertcan Karagöz, sokakta arkadaşları ile yürüdüğü sırada M.K., isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, M.K. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştı. Yaşanan olaya ilişkin İstanbul Valiliğinden bilgilendirme amaçlı yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “ Bahçelievler İlçemiz Siyavuspaşa Mahallesi Mine Sokakta 08.11.2018 tarihinde meydana gelen olay neticesinde, ateşli silahla yaralanan M.E.K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde M.K.yakalanmıştır” denildi.  

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