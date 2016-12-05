Edinilen bilgiye göre, 3 Eylül tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki yalnız yaşadığı evinde, 49 bıçak darbesiyle öldürülen Suphiye Avşar cinayetiyle ilgili soruşturmayı yürüten polis, ölen kadının kardeşi E.A.'yı gözaltına aldı. E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'cinayet zanlısı' olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmaya devam eden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan 25 gün sonra cinayetin gerçek failini yakaladı. Gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü'nde suçunu itiraf eden Yusuf Hüseyinoğlu (25), sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, daha önce cinayet zanlısı olarak tutuklanan genç kadının kardeşi E.A. ise serbest kalarak cezaevinden tahliye edildi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, 'vahşice adam öldürmek' suçlamasıyla yargılanan Yusuf Hüseyinoğlu, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"Adalet yerini buldu"

Öte yandan, öldürülen Suphiye Avşar'ın annesi Remziye Avşar, olaydan sonra çok zor günler yaşadıklarını belirterek, "Kızım emlak işi yaparak hayatını kazanıyordu. Öldürülmesinin ardından oğlum cinayet zanlısı olarak tutuklanınca acımız katlandı. Başından bu yana oğlumun suçsuz olduğunu biliyordum. Bu durumdan dolayı ailemizin izzet ve şerefi ayaklar altına alınmaya çalışıldı. Gerçekler ortaya çıktı, adalet yerini buldu. Gerçek suçlu, Türk adaletine hesabını veriyor. Kızım geri gelmeyecek ama katilinin yakalanıp cezasını bulduğu için mutluyum" dedi.