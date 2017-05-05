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Vahşi cinayetten kan davası çıktı

Mersin’de otoyol üzerinde battaniyeye sarılı ve tanınmayacak halde bulunan cesedin, Suriyeli bir mülteciye ait olduğu belirlendi.

Vahşi cinayetten kan davası çıktı

05 Mayıs 2017 16:33

Kolundaki dövme ve saatinden kimliğini belirlenen şahsın, N.H. adlı kadının Suriye’de kardeşini öldürdüğü, bundan dolayı da kadın ve kocası ile birlikte 2 kişinin, şahsı öldürdüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 18 Nisan 2017 tarihinde Erdemli Tarsus otoyolu üzeri Mezitli viyadüğü yakınlarında battaniyeye sarılı, tanınmayacak halde bir erkek cesedi buldu. Ceset üzerinde yapılan muayene ve otopsi sonucunda şahsın farklı bir yerde kesici bir aletle öldürüldüğünü belirleyen ekipler, cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda son 3 ay içerisinde yabancı uyruklu şahıslar dahil kayıp müracaatlarını inceleyen ekipler, şahsın kolundaki dövme ve saatinden, maktulün 1985 yılı Halep doğumlu A.H. olduğunu belirledi.

CİNAYETİN NEDENİ KAN DAVASI ÇIKTI

Olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını derinleştiren ekipler, 6 Nisan 2017 tarihinde akşam saatlerinden sonra bir daha maktul A.H.’den haber alınamadığını tespit etti. Polisin yaptığı titiz çalışma neticesinde öldürme ve yağma olayını gerçekleştirdiği belirlenen Suriye uyruklu kadın N.H. ile M.A.H., M.C.H. ve N.A.F., İzmir’de Yunanistan’a kaçma hazırlığındayken yapılan ortak operasyonla gözaltına alındı. Şahıslar, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Mersin’e getirilerek, sorgulandı. Hayatını kaybeden A.H.’nin, gözaltına alınanlardan kadın N.H.’nin Suriye’de kardeşini öldürdüğü, bundan dolayı da kadının, kocası ve 2 kişiyle birlikte A.H.’yi öldürdüğü ortaya çıktı.

Bugün emniyette ifadeleri tamamlanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Koray Ünlü


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