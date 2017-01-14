Cesedin 28 Aralık tarihinde Manavgat'ta ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 34 yaşındaki Murat Ünal'a ait olabileceği ihtimali üzerine olay yerine Ünal'ın yakınları çağrıldı. Aile, parçalanmış cesedin çocuklarına ait olabileceğini söyledi. Kimliği kesin olarak anlaşılamayan Ceset, DNA testi ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cesedin, kayıp Murat Ünal'ın telefonundan en son sinyal alınan ve aramalardan sonuç çıkmayan Oymapınar bölgesine üç kilometre mesafede bulunması da şüpheleri güçlendirdi.

Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat ilçesin bağlı Değirmenli Mahallesi sınırlarında bulunan İshak Seydi Türbesi yolu üzerinde keçi otlatan Hüseyin Kırteke, saat 12.00 sıralarında köpeklerin huysuzlanması üzerine cesede benzeyen bir cisim gördü. Kırteke, kendisi gibi çobanlık yapan Selahattin İngöz ile birlikte cismi gördüğü yere geldiklerinde parçalanmış cesedi gördüler. Çobanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri belden yukarısı boynuna kadar yabani hayvanlar tarafından parçalanmış vaziyetteki erkek cesedi ile karşılaştı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ceset, Manavgat Devlet Hastanesi morguna getirildi. Cesedin yüz kısmının 45 gün önce Manavgat Emek mahallesindeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan Murat Ünal’a benzemesi nedeniyle Ünal’ın anne, baba ve diğer yakınları teşhis için hastaneye çağrıldı. Anne, kızkardeş ve enişte cesedin büyük ihtimalle Murat Ünal’a ait olduğunu söyledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset DNA testi ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin bulunduğu bölgenin yılbaşından buyana karla kaplı olduğu ve karın erimesiyle birlikte cesedin gün yüzüne çıkmış olabileceği bildirildi.

Olayın geçmişi

Manavgat ilçesinde 2 Aralık tarihinde bir arkadaşıyla evden ayrılan Murat Ünal'dan bu tarihten itibaren bir daha haber alınamamıştı. Çocuklarının en son bir arkadaşının aracına binerek gittiğini söyleyen ailesi, hayatından endişe ettikleri çocukları için kayıp başvurusunda bulunduktan sonra başlatılan arama çalışmaları Murat Ünal’ın telefonunun en son sinyal verdiği Oymapınar Mahallesi Çatal mevkiinde yoğunlaştırılmıştı. Jandarma, polis ve AFAD ekipleri tarafından yapılan ilk günkü aramalarda Oymapınar baraj gölü kıyısı kale olarak adlandırılan bölge taranmış ancak sonuç alınamamıştı. İkinci gün yine Oymapınar ve Manavgat Barajı çevresinde yapılan arama çalışmasına, Akseki ve Bornova Komando Tugay Komutanlığından gelen 17' şer kişilik 6 tim ile Antalya Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Manavgat Belediyesi zabıta ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinleri ve İl Jandarma Komutanlığından gelen arama kurtarma eğitimli 'Anka' ve 'Çıtır' isimli 2 köpek de destek vermiş , Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne ait bir helikopter de çalışmalara havadan arama çalışmalarına katılmıştı.

Yaklaşık 27 kilometrekarelik alan ile 2 baraj gölü çevresinde 54 kilometrelik kıyı şeridi taranmış ancak Murat Ünal'a ait herhangi bir ize rastlanmazken, çalışmalara son verilmişti.

Arif Kaplan