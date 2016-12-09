Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp arıtma ve ayrıştırma tesisinde bulunan kesik kadın bacağının ardından ortaya çıkan vahşi cinayetin ilginç ayrıntıları şaşırtıyor.

Uyuşturucu bağımlısı Songül Elçil'in (27) üşüyüp acıktığı için kahvehaneye gittiği, burada yemek yedikten sonra uyuşturucu aldığı ve daha sonra da kahvehanede garson olarak çalışan Fatih Karaman ile tartışmasının ardından boğularak ve başına çekiçle vurularak öldürüldükten sonra 6 parçaya ayrılıp, 3 torba içine konularak çöpe atıldığı tespit edilmişti.

Tutuklanan katil zanlısı Fatih Karaman'ın 15 yıldır kahvehanede çalıştığı, hiçbir yakını olmadığı, kahvehane yanında bulunan barakada yaşadığı, öldürdüğü genç kadını da hiç tanımadığı belirlendi.

Polis, kadının kesik bacağını bulduktan sonra yaptığı araştırmada tek başına yaşayan bir kadının bir haftadır kayıp olduğunu ve en son Sucuzade Mahallesi'nde görüldüğünden yola çıkarak katilin Fatih Karaman olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Karaman, ifadesinde genç kadını öldürdüğünü itiraf etti. Karaman, genç kadını hiç tanımadığını, ismini de bilmediğini, ilk kez o gece gördüğünü söyledi.

Polis katili belirledi ancak genç kadının kimliğini belirleyemedi. Bunun üzerine polis bir haftadır kayıp olan Songül Elçil'in fotoğraflarını kaldığı pansiyondan alarak katil zanlısına gösterdi. Karaman, kadının uyuşturucu kullanmadan önceki fotoğraflarından kadını tanıyamadı. Kadının uyuşturucu kullandıktan sonra en son çekilmiş fotoğrafı gösterilen Karaman, öldürdüğü kadının bu fotoğraftaki kadın olduğunu söyledi.

Karaman, öldürdüğü kadının da adının Songül Elçil olduğunu polislerden öğrendi. Ancak buna rağmen kesik bacak ve kolun Songül Elçil'e ait olup olmadığı kardeşleri ve çocuklarından alınan kan örnekleri sonucu yapılacak olan DNA testinden sonra kesinlik kazanacak.



Fatih Keçe

ADANA