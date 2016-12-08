Saıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde çöp ayrıştırma tesislerinde bulunan kesik bacağın ardından kahvehanede çalışan Fatih Karaman (37) tarafından vahşice öldürülüp 6 parçaya ayrıldığı öğrenilen Songül Elçil'in (27) hayatının dram olduğu ortaya çıktı.

Songül Elçil'in 1989 yılında Almanya'nın Berlin ilçesinde dünyaya geldiği 2005 yılında Almanya'dan kuzeni Gazi Baykul ile evlenmek için kaçıp Adana'ya geldiği belirlendi. Ancak ağabeyi Oğuz Elçil, kız kardeşinin yanlış yaptığını düşünerek Adana'ya gelip onu tekrar Almanya'ya götürdü. Ancak Elçil, Almanya'dan ikinci kez kaçarak Adana'ya eşinin yanına geri döndü. Bunun üzerine ailesi bir daha onu götürmeye gelmedi. Bu arada Elçil'in Elif Nigar ve Berfin adını verdiği iki çocuğu dünyaya geldi. Ancak uyuşturucu batağına düşen Elçil, eşiyle de problemler yaşamaya başladı. 2009 yılında annesi Nigar’ı kaybeden Songül Elçil, kocası Gazi Baykul ile ayrıldı.

Genç kadın 2011 yılında tanıştığı Harun Doğan Tekin ile yaşamaya başladı. Bu birlikteliğinden de Yasin adını verdiği erkek çocuğu dünyaya getirdi. Ancak uyuşturucu bağımlılığı bu ilişkiyi de sonlandırdı. Uyuşturucu parası bulmak için fuhuş batağına düşen Songül, ahlak polisi tarafından yakalanıp hakkında işlem yapıldı. Kimsesi olmayan genç kadın pansiyonlarda yaşamaya başladı. Bu durumu öğrenen ailesi 2013 yılında Adana'ya gelerek Elçil'i uyuşturucudan kurtulması için tedavi ettirdi. Ağabey Elçil kardeşini Almanya'ya götürmek istedi ancak Elçil gitmedi. Bu arada Songül Elçil'in babası da hayatını kaybetti. Genç kadına babası öldükten sonra miras kaldı. Elçil aldığı mirası da kısa sürede uyuşturucuya harcayarak bitirip tekrar pansiyonlarda kalmaya başladı. Ailesinin Almanya'ya gitme teklifini de kabul etmeyen Songül Elçil uyuşturucu bulmak için her yolu denedi. En sonunda da uyuşturucu içmek için girdiği bir kahvehane sonu oldu.

Acı haberi alarak kız kardeşi İlknur ile birlikte Almanya’dan Adana’ya gelen ağabeyi Oğuz Elçil, DNA testi için kan verdi. Elçil’in polise verdiği ifadesinde, “Kardeşim iki gayri resmi evlilik geçirdi ve bunlardan üç çocuğu oldu. Birlikte olduğu kişiler uyuşturucu yüzünden kardeşimden ayrıldı. Anne ve babamızdan kalan mirası kendisine verdik. Ancak o bu paraları yine uyuşturucuda kullandı. Kendisine zaman zaman para gönderiyordum. Kız kardeşimizi öldüren kişiye en ağır ceza verilmesini istiyoruz” dediği öğrenildi.

Fatih Keçe

