Vahşice öldürülen Suriyeli Emani davasında 2. celse

Geçtiğimiz Temmuz ayında Kaynarca ilçesinde tecavüz edilip, 10 aylık çocuğuyla birlikte ensesine odun parçasıyla vurularak öldürülen 9 aylık hamile Emani El Rahmun cinayeti ülke genelinde büyük yankı oluşturmuştu. Gerçekleşen vahşi cinayetin ardından yakalandıktan sonra tutuklanan sanıklar Cemal Bay ve Birol Karacal hakkında açılan davanın ilk duruşması 1 Aralık tarihinde Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü. ‘Kasten Adam Öldürme’, ‘Cinsel Saldırı’, ‘Konut Dokunulmazlığı İhlali’, ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçlamaları ile yargılanan sanıkları, müşteki ve avukatları tek tek dinleyen mahkemeye heyeti olay günü öldürülen 10 aylık bebek Halaf Al Rahmun’un İstanbul Adli Tıp Kurumundan ayrıntılı raporun düzenlenip gönderilmesi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek davanın 2’nci celsesini bugüne erteledi. Emani Al Rahmun cinayeti davasının 2’nci celsesi öncesinde STK’lar Sakarya Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak gerçekleşen olayı tekrar kınadı. 1 Aralık tarihinde ilk duruşması görülen Emani Al Rahmun cinayet davasının ikinci duruşması saat 10.00’da başladı. Mahkemeye acılı eş Halid Al Rahmun, kardeş Muhammedi Al Rahmun ve babaları Muhammed Abdulhadi Al Rahmun katıldı.

“Kadın cinayetleri rekor oranda arttı”

İstanbul Kadın Meclisleri adına konuşan üye Sultan Gürbey, “Kadın Meclisleri olarak bugün vahşice öldürülen Emani için buradayız. 9 aylık hamile Emani Al Rahmun tecavüz edilerek çocuğuyla birlikte öldürülüyor. Türkiye’de 2017 yılında 409 kadın öldürüldü. 387 çocuğa cinsel istismarda bulunuldu. 332 kadın cinsel saldırıya uğradı. Bu sayılar son yılların rekor sayılarıdır. Kadın cinayetleri rekor oranda artarken, şiddetin niteliği de değişiyor, vahşileşiyor. Emani cinayeti ne yazık ki bu vahşiliğin en somut örneğidir. Savaştan kaçıp Türkiye’de yaşamaya çalışan göçmen kadınların neler yaşadığını da bir kez daha gündeme getirmiştir Emani’nin öldürülmesi. Kadınlar savaş ortamlarında, şiddet ortamlarında en ağır bedeli ödeyenler oluyor. Ülkesinde ki şiddetten kaçan kadınların sığındıkları ülkelerde de cinsel şiddete maruz kalmaları, öldürülmeleri kabul edilemez. Zaten var olan kadın düşmanlığı ile birleşerek göçmen kadınların hayatları daha da zorlaştırılıyor. Sessiz kalmıyoruz, göçmen kadınların yanındayız” dedi.

“Bu davayı ülkemize emanet olan bir aileye karşı sorumluluk olarak görüyoruz”

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına konuşan KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Esra Hatipoğlu ise, “Emani Al Rahmun karnında bebeği ve yanında 10 aylık çocuğu ile birlikte 2017 yılı Temmuz ayında Sakarya’da vahşice katledilmişti. Zalim bir rejimin vahşetinden kaçan ve ülkemizde misafir olarak ağırladığımız Suriyeli ailenin başına gelen bu kan dondurucu hadise ile ilgili faillerin en ağır cezayı almalarını sağlamak için bu davayı takip ediyor ve bunu ülkemize emanet olan bir aileye karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Emani ve evlatlarının katillerinin ilk duruşmada verdikleri ifadeler karşısında hepimizin dehşete düştüğü bir kadını ve yanındaki evladını evlerinde uyurken kaçıran, ‘Hamile olduğunu biliyorduk ama kaç aylık olduğunu bilmiyorduk’ diyebilen sanıkların insanlıktan nasiplerini almadıklarını ve bu canilerin en ağır cezayı almasının ancak bir nebze olsun vicdanları rahatlatacağını ifade etmek istiyoruz. KADEM olarak başta Emani ve evlatları olmak üzere kadınlara ve çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu, şiddetin bir insan hakları ihlali olduğunu ve sanıkların en ağır cezayı almaları için davanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.

Açıklamalar sonrasında her iki STK temsilcileri de davaya katılım gösterdi.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek