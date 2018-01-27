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Vakfıkebir’e plaj projesi hayata geçiyor

Karadeniz Bölgesi’nin en güzel plajlarından birisi Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi sahiline yapılacak.

Vakfıkebire plaj projesi hayata geçiyor

27 Ocak 2018 22:03

İlçede heyecanla beklenen proje için önümüzdeki günlerde ilk kazma vurulacak ve bu yaz sezonuna yetiştirilecek. Vakfıkebir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçe ekmeğinin yanı sıra artık plajı ile birlikte de anılmaya başlanılacak.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada ‘İlçe halkımıza söz verdiğimiz projeleri bir bir yerine getiriyoruz. Plaj projemiz halkımızın bizlerden beklediği önemli hizmetlerden bir tanesiydi. İnşallah bu yaz sezonunda hem ilçe hem de bölge halkımızın hizmetine sunacağız. Son derece modern ve insanlarımızın rahatı için her ayrıntıyı düşünerek hazırladığımız plaj projemiz Vakfıkebir’e hayırlı uğurlu olsun’ dedi.

Mehmet Bülent Alp
 

 

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