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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final’de

2018 CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden VakıfBank; 6’lı Play-off Turu ikinci maçında, İsviçre’nin Volero Zürih takımını 25-12, 25-14 ve 25-17‘lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını üst üste 6. kez Dörtlü Final’e yazdırdı.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Liginde Dörtlü Finalde

05 Nisan 2018 21:31

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalya’nın Imoco Volley Conegliano ile karşılaşacak. 2018 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenecek.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Pawel Burkiewicz (Polonya)
VakıfBank: Gözde, Kübra, Naz, Zhu, Rasic, Slöetjes, Gizem (L) (Cansu, Robinson, Ayça (L), Melis Durul, Melis Gürkaynak, Tuğba, Zehra)
Volero Zürih: Lazarenko, Bjelica, Lazic, Todorova, Antonijevic, Dimitrova, Popovic (L) (Rodrigues, Kornienko, Unternahrer, Carrillo)
Setler: 25-12, 25-14, 25-17
Süre: 1 saat 10 dakika (22’24’,24)  

 

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