VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final’de

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalya’nın Imoco Volley Conegliano ile karşılaşacak. 2018 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenecek.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Pawel Burkiewicz (Polonya)
VakıfBank: Gözde, Kübra, Naz, Zhu, Rasic, Slöetjes, Gizem (L) (Cansu, Robinson, Ayça (L), Melis Durul, Melis Gürkaynak, Tuğba, Zehra)
Volero Zürih: Lazarenko, Bjelica, Lazic, Todorova, Antonijevic, Dimitrova, Popovic (L) (Rodrigues, Kornienko, Unternahrer, Carrillo)
Setler: 25-12, 25-14, 25-17
Süre: 1 saat 10 dakika (22’24’,24)