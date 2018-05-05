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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçında VakıfBank, İtalya’nın Imoco Volley Conegliano takımını 25-22, 25-21, 17-25, 15-25 ve 16-14‘lik setlerle 3-2 mağlup ederek üst üste 3. kez finale adını yazdırdı.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Liginde finalde

05 Mayıs 2018 18:29

VakıfBank’ın finaldeki rakibi ise; CSM Volei Alba Blaj - Galatasaray karşılaşmasının galibi olacak. CSM Volei Alba Blaj ile Galatasaray arasında oynanacak yarı final karşılaşması TSİ 19.00’da başlayacak ve Smart Spor HD ekranlarından naklen yayınlanacak.

Salon: Sala Polivalenta

Hakemler: Zsolt Mezöffy (Macaristan), Mario Bernaola (İspanya)
VakıfBank: Cansu, Gözde, Rasic, Slöetjes, Zhu, Zehra, Gizem (L) (Kübra, Melis, Robinson, Naz, Ebrar, Tuğba)
Imoco Volley Conegliano: Bricio, Melandri, Fabris, Hill, Danesi, Wolosz, De Gennaro (L) (Cella, Robin)
Setler: 25-22, 25-21, 17-25, 15-25, 16-14
Süre: 134 dakika (27,30,31,24,22)  

Sabri Kalkar

 

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