VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

VakıfBank’ın finaldeki rakibi ise; CSM Volei Alba Blaj - Galatasaray karşılaşmasının galibi olacak. CSM Volei Alba Blaj ile Galatasaray arasında oynanacak yarı final karşılaşması TSİ 19.00’da başlayacak ve Smart Spor HD ekranlarından naklen yayınlanacak.

Salon: Sala Polivalenta

Hakemler: Zsolt Mezöffy (Macaristan), Mario Bernaola (İspanya)

VakıfBank: Cansu, Gözde, Rasic, Slöetjes, Zhu, Zehra, Gizem (L) (Kübra, Melis, Robinson, Naz, Ebrar, Tuğba)

Imoco Volley Conegliano: Bricio, Melandri, Fabris, Hill, Danesi, Wolosz, De Gennaro (L) (Cella, Robin)

Setler: 25-22, 25-21, 17-25, 15-25, 16-14

Süre: 134 dakika (27,30,31,24,22)

Sabri Kalkar