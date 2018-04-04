VakıfBank dörtlü finaller için son virajda

Son CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında yarın saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı’nda İsviçre ekibi Volero Zürich ile mücadele edecek. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı-siyahlılar, iki set alması halinde adını Şampiyonlar Ligi’nde dörtlü finallere yazdıracak. Kritik karşılaşma öncesi konuşan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guiddetti, ‘‘Hedefimiz olan Dörtlü Finale çok yakınız. Zürich’le zorlu bir maç daha oynayacağız. Bu maçı da kazanıp, hedeflediğimiz yerde olmak istiyoruz’’ diye konuştu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Gözde Kırdar ise, "Dörtlü Finallere kalmak için sadece bir maç kaldı. İki set almamız yeterli ama biz kazanmak için sahaya çıkacağız. Bu bizim için çok önemli. Çünkü bu bizim üst üste altıncı Dörtlü Finalimiz olacak. Bunun da tarihi bir başarı olduğunu düşünüyoruz. Maça ekstra odaklanıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Takımımız hazır durumda. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" şeklinde konuştu.