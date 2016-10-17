Tarihinde iki Avrupa Şampiyonlar Ligi ve bir de Dünya Kulüpler Şampiyonluğu bulunan, son Türkiye Ligi Şampiyonu VakıfBank, Filipinler’in Manila şehrinde düzenlenecek 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’ndaki ilk maçına TSİ 18 Ekim sabaha karşı 05.00’te çıkıyor. Aynı zamanda turnuvanın açılış maçı niteliğindeki mücadelede VakıfBank’ın rakibi ise Japonya temsilcisi Hisamitsu Springs olacak.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Bangkok Glass (Tayland) ile Volero Zürih (İsviçre) saat 08.00’de kozlarını paylaşacak. Dört takımdan oluşan iki grupta oynanacak olan turnuvada gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak olan takımlar yarı finale yükselecek. 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda final mücadelesi ise 23 Ekim saat 14.00’te oynanacak.

VakıfBank'ın yer aldığı B Grubu'nda maç programı ise şöyle:

18 Ekim 2016

05.00 VakıfBank - Hisamitsu Springs

08.00 Volero Zürich - Bangkok Glass

19 Ekim 2016

11.30 Volero Zürich - Hisamitsu Springs

20 Ekim 2016

05.00 Bangkok Glass - Hisamitsu Springs

11.30 Volero Zürich - VakıfBank

21 Ekim

11.00 VakıfBank - Bangkok Glass