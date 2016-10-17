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VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda sahne alıyor

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda B Grubu’nda mücadele edecek olan VakıfBank’ın şampiyonluk yolculuğu başlıyor. Bu organizasyonda daha önce 2013’te şampiyonluk, 2011’de ise ikincilik yaşayan sarı-siyahlılar, turnuvanın ilk maçında Hisamitsu Springs ile (Japonya) karşılaşacak.

VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonasında sahne alıyor

17 Ekim 2016 15:03

Tarihinde iki Avrupa Şampiyonlar Ligi ve bir de Dünya Kulüpler Şampiyonluğu bulunan, son Türkiye Ligi Şampiyonu VakıfBank, Filipinler’in Manila şehrinde düzenlenecek 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’ndaki ilk maçına TSİ 18 Ekim sabaha karşı 05.00’te çıkıyor. Aynı zamanda turnuvanın açılış maçı niteliğindeki mücadelede VakıfBank’ın rakibi ise Japonya temsilcisi Hisamitsu Springs olacak.
Grubun diğer karşılaşmasında ise Bangkok Glass (Tayland) ile Volero Zürih (İsviçre) saat 08.00’de kozlarını paylaşacak. Dört takımdan oluşan iki grupta oynanacak olan turnuvada gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak olan takımlar yarı finale yükselecek. 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda final mücadelesi ise 23 Ekim saat 14.00’te oynanacak.
VakıfBank'ın yer aldığı B Grubu'nda maç programı ise şöyle:

18 Ekim 2016
05.00 VakıfBank - Hisamitsu Springs
08.00 Volero Zürich - Bangkok Glass

19 Ekim 2016
11.30 Volero Zürich - Hisamitsu Springs

20 Ekim 2016
05.00 Bangkok Glass - Hisamitsu Springs
11.30 Volero Zürich - VakıfBank

21 Ekim
11.00 VakıfBank - Bangkok Glass 

Etiketler: Dünya Kulüpler Şampiyonası, VakıfBank


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