Tarihinde iki Avrupa Şampiyonlar Ligi ve bir de Dünya Kulüpler Şampiyonluğu bulunan, son Türkiye Ligi Şampiyonu VakıfBank, Filipinler’in Manila şehrinde düzenlenecek 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’ndaki ilk maçına TSİ 18 Ekim sabaha karşı 05.00’te çıkıyor. Aynı zamanda turnuvanın açılış maçı niteliğindeki mücadelede VakıfBank’ın rakibi ise Japonya temsilcisi Hisamitsu Springs olacak.
Grubun diğer karşılaşmasında ise Bangkok Glass (Tayland) ile Volero Zürih (İsviçre) saat 08.00’de kozlarını paylaşacak. Dört takımdan oluşan iki grupta oynanacak olan turnuvada gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak olan takımlar yarı finale yükselecek. 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda final mücadelesi ise 23 Ekim saat 14.00’te oynanacak.
VakıfBank'ın yer aldığı B Grubu'nda maç programı ise şöyle:
18 Ekim 2016
05.00 VakıfBank - Hisamitsu Springs
08.00 Volero Zürich - Bangkok Glass
19 Ekim 2016
11.30 Volero Zürich - Hisamitsu Springs
20 Ekim 2016
05.00 Bangkok Glass - Hisamitsu Springs
11.30 Volero Zürich - VakıfBank
21 Ekim
11.00 VakıfBank - Bangkok Glass