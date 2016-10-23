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VakıfBank dünya üçüncüsü oldu

Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele eden VakıfBank, Dünya Üçüncüsü oldu.

VakıfBank dünya üçüncüsü oldu

23 Ekim 2016 13:47

Filipinler’in başkenti Manila’da devam eden şampiyonanın üçüncülük maçında İsviçre’nin Volero Zürih takımıyla karşılaşan VakıfBank, karşılaşmayı 3-1 kazanarak organizasyonu üçüncü tamamlamayı başardı.

Salon: Mall of Asia

Hakemler: Arturo Di Giacomo xx (Belçika), Jiang Liu xx (Çin)

Volero Zürih: Mammadova xx, De Sousa xx, Akinradewo xx, Orlova xx, Rykhliuk xx, Rabadzhieva x (Popovic, Costa x, Zivkovic x, Malkova x)

VakıfBank: Naz Aydemir Akyol xxx, Gözde Kırdar xxx, Kübra Akman xxx, Slöetjes xxx, Rasic xxx, Ting xxx (Hatice Gizem Örge xx, Hill xx, Cansu Çetin xx)

Setler: 14-25, 25-21, 22-25, 11-25

Etiketler: VakıfBank


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