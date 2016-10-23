Filipinler’in başkenti Manila’da devam eden şampiyonanın üçüncülük maçında İsviçre’nin Volero Zürih takımıyla karşılaşan VakıfBank, karşılaşmayı 3-1 kazanarak organizasyonu üçüncü tamamlamayı başardı.
Salon: Mall of Asia
Hakemler: Arturo Di Giacomo xx (Belçika), Jiang Liu xx (Çin)
Volero Zürih: Mammadova xx, De Sousa xx, Akinradewo xx, Orlova xx, Rykhliuk xx, Rabadzhieva x (Popovic, Costa x, Zivkovic x, Malkova x)
VakıfBank: Naz Aydemir Akyol xxx, Gözde Kırdar xxx, Kübra Akman xxx, Slöetjes xxx, Rasic xxx, Ting xxx (Hatice Gizem Örge xx, Hill xx, Cansu Çetin xx)
Setler: 14-25, 25-21, 22-25, 11-25