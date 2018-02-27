VakıfBank, gruptan yenilgisiz lider olarak çıktı

Son CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonu VakıfBank, 2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi D Grubu’nu namağlup lider tamamladı. Sarı-siyahlılar, son maçında deplasmanda Galatasaray’ı 3-1 (25-21, 25-22, 22-25 ve 26-24) yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk setinde teknik molaları 8-6 ve 16-15’lık skorlarla geride tamamlayan VakıfBank, seti ise 25-21 kazandı. İkinci sette teknik molaları 8-3 ve 16-10’la avantajlı kapatan sarı-siyahlılar 25-22’yle durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü seti 25-22 kazanan Galatasaray farkı 1’e indirdi: 2-1. Dördüncü sette ilk teknik molaya 8-7, ikinci teknik molaya da 16-13 geride giren VakıfBank, seti 26-24, maçı da 3-1 kazandı.

Bu sonuçla sarı-siyahlılar, grubu yenilgisiz lider tamamladı.