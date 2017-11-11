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VakıfBank Şampiyonlar Ligi’nde set vermedi

VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 3. tur rövanş maçında Minchanka Minsk takımını 3-0 mağlup ederek gruplara kaldı.

VakıfBank Şampiyonlar Liginde set vermedi

11 Kasım 2017 22:17

VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-siyahlılar, üçüncü turda VakıfBank Spor Sarayı’nda konuk ettiği Minchanka Minsk takımını ilk maçta olduğu gibi 3-0 mağlup etti ve gruplara kalmayı başardı.

Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmada ilk teknik molaya VakıfBank 8-7 önde girdi. Setin ilerleyen dakikalarında Minsk ekibi öne geçti ve farkı 3’e kadar (16-13) çıkardı. Ancak set sonunda Zhu’nun devreye girmesiyle istediği oyunu sahaya yansıtmayı başaran VakıfBank, ilk seti 25-21 kazındı. İkinci sete de Minsk etkili başladı, 6-3 de öne geçti ancak Lonneke ve Rasic ile sarı-siyahlılar rakibine izin vermeyerek ikinci seti de 25-16 ile aldı.

Üçüncü sette üstünlüğü bırakmayan VakıfBank, turu geçmeyi de garantileyince rotasyona gitti ve genç isimlerle sonuca ulaştı. Seti 25-16 mücadeleyi de 3-0 kazandı. 

 

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