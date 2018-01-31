VakıfBank set vermedi

Son FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 17. hafta maçında deplasmanda İlbank’ı 3 sette mağlup etmeyi başardı. Sarı-siyahlılar, rakibini 25-19, 25-14 ve 25-17’lik setlerle geçti ve ligde üst üste 10. galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk teknik molasını 12-8 önde geçen VakıfBank, seti de 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette teknik molayı 12-4 ile avantajlı tamamlayan sarı-siyahlılar, 25-14 ile durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü sette teknik molaya 12-8 önde giren VakıfBank seti 25-17, maçı da 3-0 kazandı.