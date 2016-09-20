ECBC (European Covered Bond Council) ile The Euromoney tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen “Covered Bond 2016 Konferansı” sonrası düzenlenen ödül töreninde VakıfBank ödül almaya hak kazandı. VakıfBank’ın Nisan ayında gerçekleştirdiği Türkiye’nin euro cinsi ilk covered bond ihracına “Yılın En İyi İlk İşlemi” kategorisinde birincilik ödülü verildi. Söz konusu tahvil ihraç işlemi, Covered Bond Investor Council (CBIC) ile “The Covered Bond Report” isimli dergi tarafından haziran ayında düzenlenen ödül töreninde de aynı kategoride birincilik ödülü elde etmişti.

"Üç ayda iki birincilik"

Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen ödül töreninde birincilik ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan “Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz, ülkemizin euro cinsi ilk covered bond işlemi ile uluslararası covered bond yatırımcılarının oylaması sonucunda üç ayda ikinci defa “ En İyi İlk İşlem” kategorisinde birincilik ödülü almış olmanın gururunu yaşıyoruz. 2016 yılının başından beri tüm dünyada ihraç edilen toplam 130 milyar euro tutarındaki covered bond işlemi arasında bankamızın ihraç işleminin kazanmış olduğu bu başarı, covered bond yatırımcıları nezdindeki imajımız ve bilinirliğimizin yanı sıra onların bankamıza duydukları güveni de yansıtmaktadır” dedi.

"ECBC & The Euromoney Covered Bond Konferanslarında ödül alan ilk ve tek Türk Bankası"

ECBC ve The Euromoney tarafından 14 yıldır düzenli olarak organize edilen covered bond konferanslarında şu ana kadar ödül alan ilk ve tek Türk bankası olduklarının altını çizen Genel Müdür Aydoğan, “Başta Avrupa ve ABD’li bankalar olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden bankaların, aracı kuruluşların, kredi derecelendirme kuruluşlarının, covered bond birliklerinin, düzenleyici otoritelerin, medya kuruluşlarının çeşitli kademelerde sponsor olduğu ve binden fazla üst düzey banka temsilcisinin yanı sıra yatırımcıların, aracıların katılım sağladığı söz konusu konferans, küresel ölçekte covered bond piyasasının en büyük etkinliklerindendir. Böylesine büyük bir etkinlikte ödül almaya hak kazanmak, hem bizleri gururlandırmış hem de ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli yeni yurt dışı kaynaklar getirme noktasında bizlere ilave motivasyon sağlamıştır. Bu tür yurt dışı kaynaklarla katma değeri yüksek altyapı projeleri başta olmak üzere tüm reel ekonomimizi desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

