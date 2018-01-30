Vakıftan çıkan para polisi de şok etti

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şafak vakti merkezi Adana'da bulunan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na Adana, Niğde ve Elazığ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Vakfın binaları aranırken, vakfın kurucusu Alparslan Kuytul, vakfın hocaları ve mütevelli heyetinden oluşan 21 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete götürülüp sorguya alındı. Polis vakfın Abidinpaşa Caddesi'ndeki genel merkezinde ise aramalarına devam ediyor. Bu yapılan aramalarda polisi bile şoke eden olay yaşandığı öne sürüldü. Yapılan aramalarda sistem odası denilen ve bilgisayarlar ile kasaların bulunduğu oda da yaklaşık 350 bin lira para ele geçirildiği iddia edildi.

Polis bu paralara el koyarak emniyete götürdü.

Vakıf genel merkezinde polisin incelemesi sürüyor. Polis ekipleri vakıf binası önünde güvenlik önlemi aldı. Bazı vakıf üyeleri de bekleyişlerini sürdürüyor.

Fatih Keçe - Umutcan İşledici

