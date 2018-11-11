Valbuena'ya sevgi seli!

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena'ya taraftarlar Kadıköy'de özel ilgi gösterdi. Maç içerisinde gösterdiği performansla ve bitmeyen hırsıyla taraftarları mest eden 34 yaşındaki futbolcu oyundan çıkarken sarı-lacivertli taraftarların tezahüratlarıyla sahayı terk etti. 65. dakikada yerini Yassine Benzia'ya bırakan Valbuena taraftarın ilgisine teşekkür ederek seyircileri alkışladı.

Mathieu Valbuena sarı-lacivertli formayla Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın