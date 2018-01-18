Vale cinayetinde öldürülen iş adamından geriye bu görüntüler kaldı

Caddebostan İskele Sokak içerisinde 10 gün önce yaşanan olayda bir valeden araç istenmesi sırasında yaşanan tartışmanın ardından çıkan kavgada Murat Oğuzorhan ve Emre Ağbaş vurularak hayatını kaybetmişti. İşadamı Murat Oğuzorhan’ın bir arkadaşının doğum günü için gittiği mekanın önünde kavgaya karışan M.K, İ.D, M.G ve A.G polis tarafından gözaltına alınarak adli mercilere sevk edilirken, olay sırasında silahı kullandığı iddia edilen M.H.T ile yanında bulunan H.E birlikte olay yerinden kaçmıştı. Olayın ardından 10 gün geçmesine rağmen cinayetle ilgili sır perdesi bir türlü aralanamadı. Gizlilik kararının koyulduğu cinayet dosyasından bilgi çıkmayınca harekete geçen işadamı Murat Oğuzorhan ve Emre Ağbaş’ın yakınları yetkililere çağrıda bulundu.

Murat Oğuzorhan’ın ağabeyi Yusuf Oğuzorhan, “Bize emniyetten net bilgi ulaştırılmadı. Vale cinayeti olarak söyleniyor. Fakat olayı inceleyip bir türlü ne olduğunu anlayamıyoruz. Bizim isteğimiz suçluların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesi ve gerekli cezayı almaları. Bunun için destek bekliyoruz. Bu konu örtbas edilmesin. Bu tür valelerin karıştığı cinayetler daha önce de yaşanmış. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın” dedi.

Kardeşi Murat Oğuzorhan’ın arkadaşlarının daveti üzerine oraya gittiğini belirten Yusuf Oğuzorhan, “ Haliyle bir iş adamı. Çağrılıyor ve o da davete icabet ediyor. Olaydan 3 saat sonra bize haber geldi. Orada emniyet personelleri varmış. Bunların içinde olmuş bu olaylar. Emniyet buna neden müdahale etmemiş. Kafamızda soru işaretleri yok değil, var. Ama kimseyi de suçlayamıyoruz” şeklinde konuştu.

İş adamının diğer kardeşi Uygur Oğuzorhan ise, “Çevresinde çok sevilen, iyi, neşeli yani hiçbir sorunları olmayan bir insandı. Evliydi, bir çocuğu vardı” dedi.

Olayın medyaya basit bir vale cinayeti olarak yansıdığını belirten ailenin avukatı Cesim Parlak, “Kanaatime göre bu basit bir vale cinayeti olarak geçiştirilecek bir durum değil. Bu cinayetle ilgili araştırma ve soruşturma hala devam etmektedir. Bu olayla ilgili iki zanlı kaçak durumda. Onlarla ilgili yakalama kararı çıkarılmış. Asayiş büroda bunun üzerinde çalışma yapılıyor. Savcılık da bunu titizlikle takip ediyor.

Emniyetin bu konuda iyi bir çalışma yapacağını ümit ediyoruz. Ama cinayetin üzerinden yaklaşık 10 gün geçmesine rağmen İstanbul’un göbeğinde Kadıköy gibi bir yerde iki kişi öldürülüyor ve her birine yaklaşık olarak 7-8 tane mermi sıkılıyor, orada emniyet görevlileri bulunuyor ve bu kurşun yağdıran ve canice cinayet işleyen bu insanlar bulunamıyor. Bu bizim açımızdan kaygı verici bir durumdur. Ailenin de bu konuda endişeleri var” ifadelerini kullandı.

Yaşanan saldırıda başka bir masada oturuyor olmasına rağmen kurşunların hadefi olan Emre Ağbaş’ın babası Baki Ağbaş, zanlıların bir an önce yakalanmasını ve adalate teslim edilmesini istedi.

Doğum Günü Çekilen Görüntüler Kaldı

Kadıköy’de valenin silahından çıkan kurşunların hedefi olduğu iddia edilen Murat Oğuzorhan’dan geriye piknikte doğum günü çekilmiş görüntüler kaldı. Mekanik Tesisat şirketi bulunan bir çocuk babası Murat Oğuzorhan, kendisine sürpriz olarak hazırlanana görüntüleri izlerken, çocukların da yanından ayrılmadıkları görülüyor. Murat Oğuzorhan’ın resimlerinin bulunduğu klibi izleyen Murat Oğuzorhan, büyük bir dikkatle görüntüleri izliyor.

Mustafa Esen - Metin Başar