Vale müşteri arası silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, 00.30 sıralarında, Caddebostan Mahallesi İskele sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Caddebostan’da bulunan bir lokanta çıkışı, arabasını valeye veren henüz ismi öğrenilemeyen iki kişi, valenin arabasını geç getirmesi üzerine tartışma yaşandıı. Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüşürken bir vale belinden çıkarttığı silah ile şahısları ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kimliği henüz belirlenemeyen müşterinin vücuduna aldığı 3 kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. Karnına aldığı kurşunla yaralanan diğer müşteri ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameraları üzerinde yoğunlaşırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği restaurant ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı sokakta yapılan incelemelerde çok sayıda kovan olması dikkat çekti. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Saldırı anını anlatan görgü tanıklarından Murat Yılmazer, saldrıyı gerçekleştiren kişiyi tanımadıklarını belirterek, "Bildiğimiz kadarıyla, emin değiliz ama yan tarafımızdaki mekanın hemen yanındaki açık alanda, kimliğini bilmediğimiz bir arkadaşın iki kişiyle tartışması sonucu, silahla yaralama bildiğimiz kadarıyla hadise bu" dedi.