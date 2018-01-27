Diğer
Kategoriler

Valencia Real Madrid şifresiz canlı izle İdman TV ,maç kaç kaç ?

İspanya ligi 21.haftası çok önemli bir mücadeleye sahne oluyor. Valencia, Mestalla Stadyumu'nda köklü İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşıyor. Futbolseverler ise bu önemli karşılaşmayı nasıl canlı izleyebileceklerini ve şifresiz kanalları merak ediyor.İşte Valencia Real Madrid mücadelesi canlı yayın izleme bilgileri...

Valencia Real Madrid şifresiz canlı izle İdman TV ,maç kaç kaç ?

27 Ocak 2018 17:51

İspanya La Liga'da 20.hafta mücadelesinde ligde 40 puanla 3.sırada bulunan Valencia, bir basamak altında bulunan ve 1 maçı eksik 35 puanlı Real Madrid ile kendi sahasında karşılaşıyor. Bu akşam saat 18.15'de başlayacak mücadele ile ilgili en çok merak edilen soru ise maçı hangi kanallar şifresiz canlı olarak veriyor ? Karşılaşmayı idman tv canlı veriyor mu ? sorusu. Yurtdışında ve Azerbaycan'da yaşayan vatandaşlar bu mücadeleyi maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden İdman tv ekranlarından canlı olarak takip edebilir ve mücadelenin sonlanması ile beraber de Valencia Real Madrid karşılaşmasının geniş özet ve gollerine ulaşabilir...

KARŞILAŞMAYI CANLI OLARAK İZLEYEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç