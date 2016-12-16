Malatya'da olumsuz hava koşulları devam ederken, Vali Mustafa Toprak adına sahte hesap oluşturan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atılan bir tweet ortalığı karıştırdı.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte birçok ilde eğitime ara verilirken, Malatya’da da 15 Aralık Perşembe günü taşımalı eğitim 1 gün süreyle tatil edildi.

Ancak kentteki yoğun kar ve oluşan buzlanmadan dolayı 16 Aralık Cuma gününün de tatil edileceği yönünde haberler yayılmaya başladı. Bu durumu fırsat bilen kişi ya da kişiler Vali Mustafa Toprak adına hesap açarak, “Okullar tatil” tweeti paylaştı. Gece saatlerinde atılan tweet kısa süreliğine de olsa kafa karışıklığına neden oldu.

Mehmet Türel

MALATYA