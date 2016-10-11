Diyarbakır Valisi Aksoy, Silvan ilçesi Kazandağ bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatışmada yaralanan ve Selahattin Eyyubi Hastanesi ek hizmet binasında tedavi altına alınan askerleri ziyaret etti. Ziyarette Vali Aksoy'a, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Vali Yardımcısı Taner Bircan, Diyarbakır Emniyet Müdürü Adnan Taşdan ve kurum müdürleri eşlik etti.

Hastane görevlilerinden yaralı askerler hakkında bilgi alan Vali Aksoy, yaralı askerler ile yakından ilgilendi. Vali Aksoy ve beraberindeki heyet daha sonra beraberindekiler ile birlikte hastaneden ayrıldı.