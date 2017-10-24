Vali Aktaş: 'Sular kirletiliyorsa DSİ gereğini yapacak'

Çankırı İl Su Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. DSİ 52. Şube Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen Çankırı İl Su Koordinasyon Kurulu toplantısında öne çıkan konu artan su kirliliğinin gelecekte büyük tehlike oluşturacağı oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan DSİ 52. Şube Müdürü Serkan Kaman, Çankırı, Batı Karadeniz ve Kızılırmak havzası konusuna değindi.

Meteorolojik değerlendirmelerde bulunmak üzere kürsüye gelen Çankırı Meteoroloji Müdürü Mesut Menteş, Merkez ve tüm ilçelerde gözlem istasyonları kurduklarını dile getirerek, Çankırı'da az olan yağış sisteminin çok daha bilinçli kullanılması ve ona göre çalışma yapılması gerektiğini vurguladı.

Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı ve yer üstü suları kalite değerlendirmesi konusunda katılımcılara bilgi veren Yüksek Kimya Mühendisi Fikriye Baltacı, "Ülkemiz yarı kurak bir iklimde. Su kaynaklarımız sınırlı. Türkiye su zengini bir ülke değil, su azlığı çeken ülke durumundayız. Su kaynaklarımızın korunması akılcı kullanımı ve bütünleşik havza önem arz etmektedir. Göller ve Sulak Alanlar Eylem Planı hazırlanmıştır. Çankırı'da önemli göl yoktur küçük göller vardır bu göller kışın su toplar yazın kurur. Kentsel arıtma atıkları tesislerinden kitleniyor. Çankırı'da katık atık durumu endişe verici. Bu nedenle düzensiz depolama sahasının rehabilitasyonu gerekiyor. Tatlıçay çok kirli su sınıfı sınıfında, Güldürcek Barajı çıkışı az kirli. Su kaynaklarını gelecek nesillere çok iyi bir şekilde aktarılması gerekiyor" dedi.

Su kaynaklarının iyi kullanılması gerektiğini vurgulayarak konuşmasına başlayan DSİ 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, "Ülkemiz su kaynakları bakımından zengin bir ülke değil. Ülkemizde ortalama yağış miktarı 574 mm civarında. Çankırı’da ise bu rakam 450 mm civarında yani ortalamanın altında. Bizim bölgemize bağlı illerde aynı şekilde Türkiye ortalamasının altında sonuçlar” açıklamasını yaptı.

İnsanoğlunun doğaya büyük zarar verdiğini de dile getiren Dündar, "Yaşamsal kaynaklarımızı hoyratça kullandık. Bırakın içmeyi sulamada bile kullanmak tehlikeli duruma geldi. Bu duruma biz getirdik. Nehir her şeyi götürür mantığı ile her şeyi Kızılırmak Nehri’ne attık. Gelinen noktayı görüyorsunuz. Kızılırmak çok acınacak bir durumda. Geleceğimizi karartıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Suya yapılan her türlü müdahaleyi önlemek lazım" diyerek konuşmasına başlayan Vali Hamdi Bilge Aktaş ise, şöyle konuştu:

"Eskiden kamu hizmetleri yapılamıyordu. Sonra millet bu hizmetleri yapsın diye kamuya devretti. Daha sonra devlet hizmet yapacağız zaman vatandaşlar ‘demokrasi var, insan hakları var’ diyor. Hiçbir bahane üretemeyiz. Toplum yetkilerini bize devletti. Biz bu yetkileri toplum millet adına kullanacağız. Sular kirletiliyorsa DSİ gereğini yapacak. Diğer birimler de kendi üstüne düşen görevler neyse onu yapacak. Bizler görevimizi yapmak zorundayız. Çankırı su konusunda Türkiye de su fakiri bölgelerimizden birisi. Su olarak içme suyu kullanma sulama suyu sorunları kirlenme sorunları var. Bunların mazereti yok bu öncelikli iş. Her konudan önce su yapılmalı su kadar önemli hiçbir şey yok. Susuz yaşamak mümkün değil. Suya yapılan her türlü müdahaleyi önlemek lazım. Dereleri çok fazla kirletmişiz. İnsanlar kaçak olarak ev bile yapıyor. Devlet belediye zamanında bunları seyretmiş. Temiz suyu gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bahane üretemeyiz. Görevimizi yerine getireceğiz. DSİ gereğini yapacak, sonra bana diyecekler suyu şunlar kirletiyor diye biz de gereğini yapacağız. Suyumuzu korumak zorundayız. Bize ne görev düşerse bunu seve seve yaparız.”



Hilmi Çelikel

