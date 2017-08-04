Diğer
Kategoriler

Vali araya girdi, sigarayı bırakanlara bir maaş ikramiye

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) fabrikaları ziyareti sırasında öğlen arasında olan işçilerle karşılaştı. İşçilerin sigara içtiğini gören Vali Güzeloğlu, fabrika müdürü ile pazarlığa girerek, sigarayı bırakan işçilere bir maaş ikramiye verilmesini istedi.

Vali araya girdi, sigarayı bırakanlara bir maaş ikramiye

04 Ağustos 2017 14:53

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, sabah saatlerinde OSB Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Abdulkadir Karavil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar ve iş adamları tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu, daha sonra OSB ile ilgili yetkililerden brifing aldı.
Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler daha sonra OSB içinde bulunan fabrikaları gezerek üretim ve istihdam konularında bilgi aldı. Vali Güzeloğlu, fabrika gezisi sonrası öğlen arasına çıkan işçilerle bir araya geldi. İşçilerin sigara içtiğini gören Vali Güzeloğlu, fabrika müdürünü yanına çağırarak sigarayı bırakmaları durumunda işçilere bir maaş ikramiye verilmesini istedi. Vali Güzeloğlu’nun bu talebi müdür tarafından olumlu karşılanarak işçilere bildirildi.

700 milyonluk ek yatırım gündemde
Daha sonra bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bugünün dünden, yarının ise bugünden daha iyi olacağını söyledi. Bunun herkesin ortak çabası olduğunu vurgulayan Vali Güzeloğlu, “Hem ülkemiz hem Diyarbakır için inşallah yarın bugünden çok daha güzel olacak. Bugün OSB ziyaretinde bunu gördük. Şu anda 3 etapta üretim ve yatırım çalışmalarımız devam ediyor. 4. etap kurulma çalışmalarımız da bitmek üzere. Yeni cazibe merkezleri programları kapsamında Diyarbakır en yüksek talebi alan bu noktada çok yüksek bir yatırım projesi sunulan ilimiz. Çalışan işçilerimizin sayısıyla milli istihdam seferberliği çalışmaları ve yeni yatırımların hayata geçmesi ile Diyarbakır bölgesinin ve yakın doğu çevresinin çok önemli tıpkı kültür ve inançta olduğu gibi sanayi ve üretimde de tarım merkezinde de iddiasını ortaya koyacak. Kim bir kişiye iş ve aş sağlıyorsa Allah ondan razı olsun. Biz bütün kurumlarımızla onun yanında olacağız ve büyümelerine katkıda bulunacağız. 4. etap çalışmaları devam ediyor. Bu etabın girmesi ile birlikte işletme sayımız 350’lere yaklaşacak ve 4. etap ile birlikte düşündüğümüzde 20 bine yaklaşan bir istihdama ilerleyeceğiz. 700 milyonluk ek yatırım gündeme gelecek” dedi.
Vali Güzeloğlu, ziyaretlerinin ardından OSB’den ayrıldı.

Aydın Yorat 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!