Vali araya girdi, sigarayı bırakanlara bir maaş ikramiye

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, sabah saatlerinde OSB Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Abdulkadir Karavil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar ve iş adamları tarafından karşılanan Vali Güzeloğlu, daha sonra OSB ile ilgili yetkililerden brifing aldı.

Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler daha sonra OSB içinde bulunan fabrikaları gezerek üretim ve istihdam konularında bilgi aldı. Vali Güzeloğlu, fabrika gezisi sonrası öğlen arasına çıkan işçilerle bir araya geldi. İşçilerin sigara içtiğini gören Vali Güzeloğlu, fabrika müdürünü yanına çağırarak sigarayı bırakmaları durumunda işçilere bir maaş ikramiye verilmesini istedi. Vali Güzeloğlu’nun bu talebi müdür tarafından olumlu karşılanarak işçilere bildirildi.

700 milyonluk ek yatırım gündemde

Daha sonra bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, bugünün dünden, yarının ise bugünden daha iyi olacağını söyledi. Bunun herkesin ortak çabası olduğunu vurgulayan Vali Güzeloğlu, “Hem ülkemiz hem Diyarbakır için inşallah yarın bugünden çok daha güzel olacak. Bugün OSB ziyaretinde bunu gördük. Şu anda 3 etapta üretim ve yatırım çalışmalarımız devam ediyor. 4. etap kurulma çalışmalarımız da bitmek üzere. Yeni cazibe merkezleri programları kapsamında Diyarbakır en yüksek talebi alan bu noktada çok yüksek bir yatırım projesi sunulan ilimiz. Çalışan işçilerimizin sayısıyla milli istihdam seferberliği çalışmaları ve yeni yatırımların hayata geçmesi ile Diyarbakır bölgesinin ve yakın doğu çevresinin çok önemli tıpkı kültür ve inançta olduğu gibi sanayi ve üretimde de tarım merkezinde de iddiasını ortaya koyacak. Kim bir kişiye iş ve aş sağlıyorsa Allah ondan razı olsun. Biz bütün kurumlarımızla onun yanında olacağız ve büyümelerine katkıda bulunacağız. 4. etap çalışmaları devam ediyor. Bu etabın girmesi ile birlikte işletme sayımız 350’lere yaklaşacak ve 4. etap ile birlikte düşündüğümüzde 20 bine yaklaşan bir istihdama ilerleyeceğiz. 700 milyonluk ek yatırım gündeme gelecek” dedi.

Vali Güzeloğlu, ziyaretlerinin ardından OSB’den ayrıldı.

Aydın Yorat



