Suudi Prens, gösterdiği misafirperverlik ve kabullerinden dolayı Hatay Valisi Erdal Ata'ya teşekkürlerini ileterek, daha önce de geldiği Hatay’da Suriyelilere gösterilen insani yaklaşımın tüm insanlığa örnek olması gerektiğini belirtti.

Vali Ata ise Suudi Prens’i birçok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve yüzyıllardır üç semavi dinin hoşgörü içinde birlikte yaşadığı ilde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İkili daha sonra ilde geçici koruma statüsünde misafir edilen Suriyelilere yönelik olarak Kızılay vasıtasıyla yapılan yardımların koordinasyonu hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Makam ziyaretinden sonra Hatay Valisi Erdal Ata ve Suudi Prens Abdülaziz Bin Turki Bin Abdülaziz Al Saud, insani gerekçelerle ilde misafir edilen Suriyelilere Kızılay koordinasyonunda verilen eğitim, sağlık ve diğer yardım faaliyetlerini yerinde incelediler.

Buğra Güney

HATAY