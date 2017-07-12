Vali Azizoğlu: 'Türk milletinin vatan sevgisi her şeyin üstündedir'

Vali Azizoğlu, Aziziye ilçesi Ömertepe mahallesinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından meydanda kurulan taziye çadırında şehidin babası Mahmut İbişoğlu ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Türk milletinin zor bir coğrafyada yaşadığını kaydeden Vali Seyfettin Azizoğlu, “Vatanın birliğini, beraberliğini ve milletimizin kardeşliğini bozmak isteyenler kalleşliklerini her fırsatta gösteriyorlar. Türk milletinin vatan sevgisi her şeyin üstündedir. Bu vatan topraklarını canları pahasına koruyan şehitlerimize minnettarız. Milletimizin kardeşliğini bozmak isteyenler bu amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, siz kederli ailelerine ve yakınlarına bir kez daha baş sağlığı diliyorum” dedi.

Öte yandan, Vali Seyfettin Azizoğlu’nun Şehit Harun İbişoğlu’nun ailesini taziye ziyaretine Vali yardımcısı Hamza Özer ve Aziziye kaymakam vekili Saadettin Doğan’da eşlik ettiler.