Ordu’da yürütülen tanıtım faaliyetleriyle ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Balkanlıoğlu, turizmde çok büyük çeşitlenme olduğunu belirtti. Turizmin sadece sahil ve kum olmadığını da belirten Vali Balkanlıoğlu, “Turizm denince akla doğa turizmi, endemik bitki tür araştırma turizmi, yayla turizmi, sağlık turizmi, gurme turizmi gibi bir çok turizm dalları geliyor. Ordu bunların hepsine fırsat veren güzel bir il konumundadır” diye konuştu.

Vali Balkanlıoğlu, Ordu’nun reytinginin giderek arttığını da vurgulayarak, şöyle konuştu: “Karadeniz Bölgesi son dönemde reytingi artan, turizm ve yayla turizmi açısından güzel bir bölge. Özellikle Körfez ülkelerinden çok fazla sayıda turist gelmeye ve döviz bırakmaya başladılar. Ancak, geldiğimizde Ordu’da güzellik namına Karadeniz’de ne bulmak istenirse hepsinin olmasına rağmen, yeterince pastadan pay alamadığını gördük. Sebebini araştırdığımızda da yeterince tanıtılmadığını anladık ve tanıtmaya gayret ettik. Türkiye’deki büyük kanallar, sosyal medya, televizyonlar, görsel medya, basın ve onların tanınan yüzleri, yemek programları, gezi seyahat programları, belgesellere kadar hepsi geldiler. Bu da bizi çok memnun etti. Yetmedi Arap ülkelerinden 70 kadar gazeteciyi buraya getirdik. Bir başka sefer de 20 kadar gazeteci getirmiştik. Onlar da kendi ülkelerinde Ordu’yu tanıttılar. Ordu’da Arap turist görünmezken veya çok azken şimdi yüzbinlere kadar ulaştı. Ama biz bunu da yeterli görmüyoruz. Bosna’ya 2 milyon turist geliyormuş. Sarajevo’ya benzer iklim karakterine sahip olan Ordu’ya daha fazla geleceğini ümit ediyoruz. Biz pastayı paylaşmak değil, büyütmek peşindeyiz. İnşallah tanıtımlarımız devam edecek."

Metin Akyürek

